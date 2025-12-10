Les moins de 16 ans officiellement bannis des réseaux sociaux en Australie

Annoncée depuis plusieurs mois, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans, a été mise officiellement en place ce mercredi 10 décembre en Australie.

Une limite d'âge qui pourrait inspirer d'autres pays ? Les moins de 16 ans d'Australie sont désormais officiellement interdits d'accès à la plupart des réseaux sociaux, une démarche pionnière au niveau mondial qui vise à protéger la jeunesse des algorithmes addictifs d'Instagram, Facebook, TikTok ou encore Snapchat.

Sans mesures «raisonnables» prises pour faire respecter la loi, les plates-formes concernées risquent des amendes pouvant atteindre 28 millions d'euros en vertu de cette obligation entrée en vigueur mercredi à minuit (heure de Sydney et Canberra) et dont l'application sera scrutée par les autorités de nombreux pays.

Des centaines de milliers d'adolescents se sont réveillés déconnectés des applications sur lesquelles ils pouvaient passer plusieurs heures par jour.

les géants de la tech condamnent l'interdiction

«C'est une première mondiale. C'est l'Australie qui montre qu'elle en a assez. Il s'agit pour nos familles de reprendre le contrôle», a affirmé Anthony Albanese, Premier ministre australien, dans un discours prononcé à l'occasion de l'entrée en vigueur de ces mesures.

Ces nouvelles lois sont destinées à protéger les moins de 16 ans du harcèlement ainsi que des algorithmes qui selon les autorités australiennes les exposent à des contenus violents et sexuels.

Meta, YouTube et d'autres géants de la tech ont condamné l'interdiction. Tous ont cependant accepté de s'y plier, à l'instar de Meta (Facebook, Instagram, Threads) qui a annoncé dès jeudi avoir commencé à supprimer les comptes des utilisateurs concernés.