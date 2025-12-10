Luigi Mangione : les images de son arrestation chez McDonald’s dévoilées par la justice américaine

Les audiences préliminaires du procès de Luigi Mangione, accusé d’avoir tué en 2024 Brian Thompson, le PDG de l’une des plus importantes compagnies d’assurance santé des États-Unis, ont commencé depuis le 1er décembre à New York. Les images de son arrestation ont été diffusées.

Une affaire judiciaire qui continue de secouer le pays un an après. Accusé d’avoir tué en 2024 Brian Thompson, le PDG d’une des compagnies d’assurance santé les plus importantes des États-Unis, Luigi Mangione assiste en ce moment aux audiences préliminaires de son procès devant la Cour suprême de Manhattan. Alors que ses avocats tentent de faire exclure un certain nombre de preuves présentées par la police, une vidéo de l'arrestation de l'homme de 27 ans a été rendue publique, diffusée par les médias américains.

Il est 9h14, le 9 décembre 2024, lorsque la gérante d’un McDonald’s d’Altoona, en Pennsylvanie, décide d'appeler le 911 suite à plusieurs signalements de clients disant avoir reconnu Luigi Mangione dans son établissement.

Quinze minutes plus tard, deux policiers entrent alors dans le fast-food et se dirigent vers le fond de la salle jusqu'à un homme assis seul, vêtu d’une veste noire, d’un bonnet camel et d’un masque chirurgical. «Est-ce que vous pouvez baisser votre masque ?», demande un officier avec une caméra fixée au torse.

A body-worn camera video shows police officers approaching Luigi Mangione at a McDonald's restaurant in Altoona, Pennsylvania. pic.twitter.com/8IqBpCALO4 — The Associated Press (@AP) December 9, 2025

Les avocats contestent les fouilles

Luigi Mangione s’exécute, baisse son masque chirurgical et dévoile son visage aux forces de l’ordre. «Quel est votre nom ?», abonde le policier. «Mark», répond Mangione, qui précise ensuite «Mark Rosario». «J’ai immédiatement su que c’était lui», a raconté le policier ce mardi au tribunal, comme le rapporte CNN.

Vers 9h45, ils sont huit policiers dans la salle. L'un des officiers change de ton : «Vous faites l’objet d’une enquête de police. Si vous nous donnez encore un faux nom, vous serez arrêté pour usurpation d’identité». «Quel est votre vrai nom ?», insiste l'officier. Il hésite. Puis lâche : «Luigi.» «Luigi ?» «Mangione», complète le suspect qui est de suite interpellé.

Un pistolet imprimé en 3D avec silencieux, un chargeur enveloppé dans des sous-vêtements mouillés, un sac de Faraday contenant passeport et téléphone, ont été retrouvés dans son sac. Ses avocats contestent la légalité des fouilles effectuées sans mandat. Luigi Mangione, qui a plaidé non coupable, encourt 25 ans à la perpétuité devant la justice new-yorkaise. Pour le moment, aucune date n’a été arrêtée pour un procès.