Prix Nobel de la paix 2025 : en l'absence de María Corina Machado, le prix a été remis à la fille de l'opposante vénézuélienne

La Vénézuélienne María Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix, n’a pas récupéré sa récompense en personne, ce mercredi à Oslo. L'opposante politique, qui vit cachée, a demandé à sa fille de le faire pour elle.

Elle n'est pas arrivée à temps. Ce mercredi 10 décembre, la cheffe de l'opposition vénézuélienne, María Corina Machado, n'était pas encore à Oslo au moment de se voir remettre le prix Nobel de la Paix. Sa fille l'a toutefois reçu pour elle et, plus tard, son arrivée en Norvège a dissipé les interrogations autour de sa venue.

Dans un appel rendu public juste avant la cérémonie, la lauréate disait au président du comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, être «très triste et très désolée» de ne pas pouvoir recevoir sa récompense en personne. Assurant toutefois être en chemin elle soulignait : «tant de personnes ont risqué leur vie pour que je puisse arriver à Oslo».

Ana Corina Sosa Machado, la fille de l'opposante de 58 ans, a donc récupéré le Nobel de la paix et lu le discours de remerciement de sa mère.

Watch the very moment Maria Corina Machado’s daughter Ana collected this year’s Nobel Peace Prize medal and diploma on behalf of her mother.



Machado was awarded the 2025 Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela.



Learn… pic.twitter.com/gLORIbv50T — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2025

«Pour avoir la démocratie, nous devons être prêts à nous battre pour la liberté», a-t-elle dit dans un Hôtel de ville d'Oslo où avaient notamment pris place le président argentin Javier Milei et d'autres chefs d'État latino-américains.

Évoquant les enlèvements de personnes, les tortures et la chasse aux opposants, elle a aussi fustigé «des crimes contre l'humanité, documentés par les Nations unies» et «un terrorisme d'État déployé pour étouffer la volonté du peuple».

Bête noire du président vénézuélien Nicolas Maduro, María Corina Machado est entrée dans la clandestinité au Venezuela en août 2024, quelques jours jours après une élection présidentielle à laquelle elle avait été empêchée de se présenter.

Ce scrutin a permis à Nicolas Maduro d'enchaîner sur un troisième mandat de six ans mais, pour l'opposition, il a été remporté par son candidat, Edmundo Gonzalez Urrutia, aujourd'hui en exil. Le résultat de l'élection n'est par ailleurs pas davantage reconnu par les Etats-Unis, l'Europe et de nombreux pays d'Amérique latine.

Ce mercredi, lors de la cérémonie, le comité Nobel a exhorté le président vénézuélien à partir. «M. Maduro, acceptez les résultats de l'élection et retirez-vous», a lancé Jørgen Watne Frydnes, sous des applaudissements nourris.

Une dernière apparition publique le 9 janvier

Avant d'être annulée, la traditionnelle conférence de presse Nobel, prévue mardi, devait être la première apparition publique de María Corina Machado depuis onze mois. La dernière remonte au 9 janvier, lors d'une manifestation à Caracas contre l'investiture de Nicolas Maduro.

A ce stade, on ignore comment elle a pu quitter le Venezuela. Le mois dernier, le procureur général du pays avait dit à l’AFP que la cheffe de l'opposition vénézuélienne serait considérée comme «fugitive» si elle quittait le Venezuela, où elle est accusée selon lui d'«actes de conspiration, d'incitation à la haine et de terrorisme».

La question d'un éventuel retour dans son pays se pose également mais, selon sa fille, il ne fait aucun doute et aura lieu «très bientôt». «Elle veut vivre dans un Venezuela libre, et elle n'abandonnera jamais cet objectif», a affirmé Ana Corina Sosa Machado.

Le prix Nobel de la paix a été décerné à María Corina Machado le 10 octobre dernier, pour récompenser ses efforts en faveur d'une transition démocratique au Venezuela, dirigé depuis 2013 par Nicolas Maduro.

Si elle est saluée par beaucoup pour ses efforts en faveur d'une démocratisation au Venezuela, l'opposante politique est également critiquée par d'autres pour la proximité de ses idées avec Donald Trump, à qui elle a dédié son Nobel.