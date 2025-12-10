Voici la photo animalière la plus drôle de l'année 2025, selon les Nikon Comedy Wildlife Photography Awards

Le premier prix des Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025, a été décerné au Britannique Mark Meth-Cohn pour sa désopilante photo d'un gorille dansant dans une clairière au Rwanda.

Le jury des Nikon Comedy Wildlife Photography Awards a annoncé le 9 décembre, le palmarès de la 11e édition de ce concours international qui récompense les photos d'animaux sauvages les plus amusantes.

Le grand gagnant est le Britannique Mark Meth-Cohn, un photographe amateur passionné de faune sauvage, pour sa photo hilarante intitulée «High Five», montrant un jeune gorille dansant au milieu d'une clairière dans les montagnes du parc national des Virunga, au Rwanda.

Son image était en compétition avec un nombre record de 10.000 clichés provenant de 109 pays par des photographes amateurs et professionnels. A noter que le cliché de Mark Meth-Cohn a également remporté le premier prix dans la catégorie Mammifères

« Nous avons passé quatre jours inoubliables à parcourir les montagnes brumeuses des Virunga à la recherche des familles de gorilles qui y ont élu domicile. Ce jour-là, nous avons rencontré une grande famille connue sous le nom d'Amahoro, rassemblée dans une clairière où les adultes cherchaient calmement leur nourriture tandis que les jeunes jouaient avec enthousiasme. Un jeune mâle était particulièrement désireux de montrer ses talents acrobatiques : pirouettes, culbutes et coups de pied en hauteur. Le regarder évoluer était un pur bonheur, et je suis ravi d'avoir pu immortaliser son esprit espiègle dans cette image», a déclaré Mark Meth-Cohn.

Les autres lauréats des Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025 sont :

Bird Award : Warren Price (Royaume-Uni)

«Headlock» © Warren PRICE/Nikon Comedy Wildlife

Fish and other Aquatic Species Award : Jenny Stock (Royaume-Uni)

«Smiley» © Jenny STOCK/Nikon Comedy Wildlife

Reptiles, Amphibian and Insect Award et Nikon Junior Award (moins de 16 ans) : Grayson Bell (États-Unis)

«Baptism of the Unwilling Convert» © Grayson BELL/Nikon Comedy Wildlife

Nikon Young Photographer Award (moins de 25 ans) : Paula Rustemeier (Allemagne)

«Hit the dance floor - foxes in a breakdance battle» © Paula RUSTEMEIER/Nikon Comedy Wildlife

Portfolio Award : Maggie Hoffman (États-Unis)

«Digging for Gold» © Maggie HOFFMAN/Nikon Comedy Wildlife

A noter que le prix de la vidéo a été attribué à l'Allemande Tatjana Epp (Allemagne) pour «Surfing Heron».

Né d'une passion pour la faune sauvage et de plusieurs décennies d'expérience de vie et de travail en Afrique de l'Est, Comedy Wildlife a modestement vu le jour en 2015 sous la forme d'un concours photographique. Depuis lors, sous la houlette de ses fondateurs, Paul Joynson-Hicks et Tom Sullam, il est devenu un concours de renommée mondiale suivi chaque année par des millions de personnes. En 2024, le concours reversera 10 % de ses bénéfices au Whitley Fund for Nature, organisation caritative britannique qui travaille à la préservation de la nature en apportant une aide financière à plusieurs centaines de défenseurs de l'environnement dans 80 pays.