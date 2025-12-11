Espace : la sonde Voyager 1 va atteindre la distance d'un jour lumière de la Terre, mais que cela représente-t-il ?

La sonde spatiale «Voyager 1» s'apprête à battre un nouveau record de distance. Déjà considéré comme l'objet humain le plus lointain, il pourrait en effet franchir un cap symbolique : celui du jour lumière.

Des statistiques astronomiques. Chaque seconde, la sonde «Voyager 1», lancée par la Nasa il y a près de 50 ans, fonce vers les confins de l'espace à une vitesse hallucinante. En 2026, elle sera située à un jour lumière de la base depuis laquelle elle a été lancée, comme le rapporte CNN.

«Voyager 1» ne cesse de s'éloigner de la Terre, à une vitesse constante de 61.155 km/h, depuis 1980. Il est possible de suivre l'évolution géospatiale de cet appareil de l'institut américain, en direct, sur le site dédié de la Nasa.

500 millions de kilomètres, soit quelques mois, avant le record

A présent située à 25,5 milliards de kilomètres de notre planète, «Voyager 1» va atteindre une marque importante dans moins de 500 millions de kilomètres : celle du jour lumière. Lorsque les distances sont telles, les astronomes privilégient cette unité de mesure, qui traite la distance parcourue grâce à la vitesse de la lumière (la vitesse maximale connue à ce jour) plutôt que les vitesses habituellement utilisées à la surface de la Terre ou au sein de l'atmosphère terrestre.

Ainsi, «si j'envoie une information, par exemple le message "bonjour, 'Voyager 1'", à 8 heures du matin le lundi, je vais recevoir une réponse de la part de "Voyager 1" le mercredi, à 8 heures du matin», explique Suzy Dodd, leader de ce projet de la Nasa. Il faut en effet une journée entière à la vitesse de la lumière pour que l'information atteigne l'objet spatial et une journée de plus pour qu'elle revienne sur Terre.

A titre de comparaison, le soleil est situé à 8 minutes lumière de la Terre, ce qui signifie qu'en reprenant le même principe que celui de Dodd, une information voyageant à la vitesse de la lumière nécessiterait un temps de 8 minutes pour atteindre la Terre, depuis notre étoile. Comme on le présente souvent, si le Soleil s'arrêtait de briller, il faudrait 8 minutes aux habitants de la Terre pour s'en rendre compte.

programme «Voyager» : une utilité scientifique encore importante

La sonde «Voyager 1», qui passera donc la barre des 24 heures lumières, soit 1.440 minutes lumières en 2026, sera située à une distance 180 fois supérieure à celle du Soleil depuis la Terre. Si cette sonde est déjà l'objet humain le plus lointain, il deviendra le premier de l'Histoire à passer la barre de la journée lumière.

© NASA / JPL-Caltech

«Voyager 1», qui compte également une sonde jumelle, «Voyager 2», fait partie du programme «Voyager» de la Nasa. Elle a été lancée le 5 septembre 1977 et son objectif est d'étudier les planètes externes du Système solaire, qui n'ont été observée qu'avec des télescopes à la surface de la Terre à cette époque.

Encore actuellement, la Nasa peut compter sur cet objet spatial pour lui fournir de nombreuses données scientifiques, même si à partir de 2020, ses instruments se sont progressivement arrêtés pour faire face à des difficultés d'approvisionnement en matière d'énergie.

Elle a quitté en 2012 l'héliosphère (qui marque la limite des vents solaires expulsés par notre étoile aux confins du système solaire) et progresse à présent dans le milieu interstellaire.