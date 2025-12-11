Etats-Unis : un juge fédéral ordonne à Donald Trump de retirer les derniers gardes nationaux de Los Angeles

Mercredi, un juge fédéral a ordonné au gouvernement de Donald Trump de retirer les dernières troupes de la Garde nationale présentes à Los Angeles. La décision a été assortie d'un sursis jusqu'à lundi pour permettre au gouvernement de faire appel.

Un message ferme. Un juge fédéral a ordonné, mercredi, au gouvernement de Donald Trump de retirer les dernières troupes de la Garde nationale présentes à Los Angeles. La ville californienne est la première du pays où le président américain a fait déployer des militaires en juin.

Dans sa décision, le juge fédéral, Charles Breyer, a estimé que la Garde nationale devait repasser sous le contrôle du gouverneur de Californie. Il a écarté l'argument du ministère de la Justice selon lequel ces militaires pouvaient rester sous le commandement du président aussi longtemps qu'il le souhaitait.

Cet argument en faveur d'«un président avec un pouvoir illimité de contrôle sur les troupes des Etats bouleverserait complètement le fédéralisme au cœur de notre système de gouvernement», a-t-il considéré.

«La décision d'aujourd'hui est on ne peut plus claire : le contrôle fédéral sur la Garde nationale de Californie est illégal et doit cesser», s'est félicité le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, pressenti comme prétendant à la Maison Blanche en 2028.

«Le président a déployé ces hommes et femmes courageux contre leur propre communauté, les retirant d'opérations essentielles de sécurité publique», a-t-il déploré.

Le gouvernement peut faire appel

Donald Trump avait décidé d'envoyer 4.000 membres de la Garde nationale à Los Angeles, en juin, contre l'avis des autorités locales démocrates, et en réponse au mouvement de protestation, même localisé et d'ampleur limitée, contre les descentes menées par la police fédérale de l'immigration (ICE).

Si beaucoup ont été démobilisés depuis, une centaine d'entre eux restent déployés «pour protéger les propriétés fédérales et le personnel fédéral qui œuvre au respect de la loi», selon l'armée américaine.

La décision a été assortie d'un sursis jusqu'à lundi pour permettre au gouvernement de faire appel.

L'administration Trump a saisi en urgence la Cour suprême à majorité conservatrice pour obtenir l'autorisation de déployer la Garde nationale à Chicago, mais elle ne s'est toujours pas prononcée.