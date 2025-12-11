Guerre en Ukraine : Kiev a remis à Washington sa version corrigée du plan de paix de Donald Trump

L'Ukraine a proposé aux Etats-Unis sa version du plan pour mettre fin à la guerre avec la Russie à Washington, au moment où le président américain Donald Trump se montrait de plus en plus pressant.

Donald Trump s'impatientait. Au moment où il partageait son impatience face à Kiev et aux Européens, Volodymyr Zelensky a confirmé qu'un plan divisé en trois parties a été soumis à Washington.

Sans donner de précision supplémentaire, un haut responsable ukrainien a confirmé l'information, expliquant que le document a «déjà été envoyé» aux Etats-Unis et qu'il «tient compte de la vision ukrainienne, c'est une proposition plus poussée pour une solution adéquate à des questions problématiques», selon un second responsable du pays.

Une proposition en trois temps

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé ce mardi 9 décembre que le plan proposé était divisé en trois documents : un accord-cadre en 20 points, un document sur la question des garanties de sécurité et un autre sur la reconstruction de l'Ukraine après la guerre.

The 20 points for ending the war form a fundamental document. We are actively working on the key steps – they must be doable. From this fundamental document, we are developing at least two additional ones. The first is on security – regarding security guarantees with the United… pic.twitter.com/uQVG4myA6Z — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025

«Les 20 points pour mettre fin à la guerre constituent un document fondamental», a écrit le président ukrainien sur le réseau social X. «Nous travaillons activement à la mise en œuvre des étapes clés, qui doivent être réalisables. À partir de ce document fondamental, nous élaborons au moins deux documents complémentaires. Le premier concerne les garanties de sécurité avec les États-Unis. Le second porte sur l'économie et couvre la reconstruction et les investissements conjoints», a-t-il précisé.

Contrairement à certains autres points, notamment le volet géographique du traité, Volodymyr Zelensky se félicite que, d'un point de vue économique, «les principes sont parfaitement clairs et nous partageons pleinement l'avis des États-Unis». Il ajoute : «L'Europe participera également à la reconstruction. Nous prévoyons de progresser prochainement sur les deux autres documents».

Le président ukrainien, qui s'est en outre dit prêt à tenir une élection présidentielle au sein de son pays si les conditions y sont réunies prochainement, a dit avoir tenu dans la journée de mercredi 10 décembre une réunion avec l'émissaire et gendre de Donald Trump Jared Kushner. Il a discuté avec l'homme d'affaires et ancien haut conseiller du président des États-Unis de la reconstruction de l'Ukraine.

Une réunion clé quant à la «reprise économique de l’Ukraine»

«Cela peut être considéré comme la première réunion du groupe qui travaillera sur un document concernant la reconstruction et la reprise économique de l’Ukraine», a indiqué Volodymyr Zelensky dans un autre message publié sur les réseaux sociaux, au sujet de cette entrevue.

«Nous avons également actualisé nos réflexions sur les 20 points du document-cadre pour mettre fin à la guerre. C’est la sécurité globale qui déterminera la sécurité économique et soutiendra un environnement des affaires sûr», a-t-il ajouté.

La proposition américaine initiale prévoyait notamment de céder à la Russie des territoires ukrainiens qu'elle n'a pas encore conquis, et a été jugée par Kiev et ses alliés européens comme particulièrement favorable à Moscou.