Guerre en Ukraine : la Russie dit avoir abattu dans la nuit 287 drones ukrainiens

La Russie a annoncé avoir intercepté 287 drones dans la nuit de mercredi 10 à jeudi 11 décembre. Il s'agissait de l'une des offensives les plus massives de l'armée ukrainienne, en près de quatre ans.

Une attaque d'ampleur. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'Ukraine a dirigé plusieurs centaines de drones vers le territoire russe. Moscou a expliqué en avoir neutralisé 287, au total.

Dans un communiqué publié sur Telegram, le ministère russe de la Défense a précisé que parmi ces aéronefs, 32 prenaient la direction de la capitale moscovite. Ils ont tous été «interceptés et abattus», selon ce message.

Les aéroports de la capitale temporairement restreints

Face à cette offensive, d'une ampleur rare et qui visant la ville de Moscou, encore peu souvent prise pour cible, les Russes ont décidé d'appliquer des restrictions temporaires dans les quatre aéroports moscovites : Cheremetievo, Domodedovo, Vnoukovo et Joukovski. Des dizaines de vols y ont été annulés, reportés ou redirigés vers d'autres aéroports, selon les agences de presse russes.

Cette annonce intervient alors l'Ukraine a remis mercredi aux Etats-Unis sa version mise à jour du plan pour mettre fin à la guerre avec la Russie, selon de hauts responsables ukrainiens.

L'armée ukrainienne mène de son côté régulièrement des frappes de drones en Russie, en ciblant principalement les infrastructures militaires et énergétiques.