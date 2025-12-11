Guerre en Ukraine : les incroyables images de l'attaque contre un pétrolier de la flotte fantôme russe (vidéo)

En Mer Noire, un pétrolier russe de sa flotte fantôme a été touché par un drone ukrainien. La mission a été filmée et la vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, a fait le tour du monde.

Les images sont impressionnantes. Ce mercredi 10 décembre, un drone naval ukrainien a pris pour cible un pétrolier appartenant à la flotte fantôme russe, en mer Noire. Son offensive a été filmée à l'aide d'une caméra embarquée.

Comme l'a confirmé un responsable du Service de sécurité ukrainien (SBU) auprès de CNN, un drone maritime Sea Baby envoyé par Kiev a attaqué, une nouvelle fois, un pétrolier russe qui se dirigeait vers la ville de Novorossiïsk. Le navire voguait dans la zone économique exclusivement réservée à l'Ukraine.

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Ce pétrolier Dashan affichait les couleurs des Comores. Selon les premières informations, il a subi de tels dommages qu'il n'est plus en capacité de naviguer et est immobilisé. On ne sait pas davantage ce qu'il transportait. Moscou n'a pas encore communiqué au sujet de cette attaque ukrainienne.

Explosion, tirs à distance : une attaque spectaculaire

La vidéo montre non seulement les drones ukrainiens reconnaître le bateau, mais et surtout le moment où ils frappent directement l'appareil russe. Les explosions provoquées sont impressionnantes.

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Quelques heures après cette attaque ukrainienne, Kiev a mené l'une de ses offensives de drones aériens les plus massives de ces quatre dernières années. Moscou a indiqué avoir neutralisé pas moins de 287 aéronefs, dont certains étaient dirigés vers la capitale russe, ce jeudi 11 décembre.

La vidéo complète de l'attaque maritime a quant à elle fait le tour des réseaux sociaux.

More footage on the Ukrainian strike on Russian tanker Dashan.



Ukrainian drones struck the Comoros-flagged oil tanker Dashan on Dec. 10, part of Russia’s so-called “shadow fleet.” The vessel, transponder off, was navigating Ukraine’s exclusive economic zone en route to… https://t.co/VYLQYUDV2Cpic.twitter.com/A8lN2axBqe — Open Source Intel (@Osint613) December 10, 2025

La flotte fantôme russe constitue un réseau clandestin de centaines de navires, dont celui attaqué ce mercredi, exploités par Moscou pour échapper aux autorités, suite à l'adoption en 2022 de sanctions plafonnant le prix du pétrole brut russe par les pays du G7 et l'Union européenne. Ils circulent donc en secret.

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Pour l'Ukraine, les attaques dirigées à l'encontre des capacités de production et de livraison du pétrole russe sont stratégiques depuis le début du conflit entre les deux pays. Ils espèrent ainsi provoquer des dégâts sur la population russe, via des coupures d'électricité, des pertes économiques ou encore sur les capacités militaires de la Russie.

L'utilisation des drones par Kiev, sur terre, en mer ou dans les airs, est également une stratégie militaire essentielle pour cette nation dont les forces humaines sont de plus en plus limitées.