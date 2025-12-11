Guerre en Ukraine : que disent les sondages en cas de nouvelles élections ?

Volodymyr Zelensky s’est dit prêt à l’organisation d’une élection présidentielle, sous certaines conditions. L'homme fort de l'Ukraine pourrait cependant être mis en difficulté, et même ne pas briguer un second mandat, selon certains sondages.

Une réponse aux accusations de la Maison-Blanche. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré être prêt à organiser une élection présidentielle en Ukraine, rejetant les invectives de Donald Trump, qui lui avait reproché l’absence de nouveaux scrutins dans le pays, depuis son invasion par la Russie en février 2022.

Un conflit qui avait enclenché le report de la dernière élection présidentielle, prévue en 2024. En effet, la loi martiale, en vigueur depuis le déclenchement de la guerre, interdit l’organisation d’un tel vote. Afin d’organiser ce scrutin, Volodymyr Zelensky a demandé aux Etats-Unis et à «ses alliés européens» à «l’aider à garantir la sécurité pour la tenue d’une élection».

Une mission périlleuse

Dans un contexte de guerre, la campagne pourrait être semée d’embuches pour Volodymyr Zelensky. Pour information, en Ukraine, comme en France, le président est élu au suffrage universel direct. Un second tour est alors organisé si aucun candidat n’a obtenu au moins 50% des voix dès le premier tour.

En cas de campagne électorale, plusieurs personnalités pourraient se présenter. C’est le cas notamment de Petro Porochenko, ancien président entre 2014 et 2019, mais aussi le maire de Kiev, l’ancien boxeur Vitali Klitschko. Deux figures connues de la population, opposées à Volodymyr Zelensky.

Selon un sondage d’Info Sapiens, relayé par le média Kyiv Independent, Valeri Zaloujny, ancien chef des forces armées, aujourd’hui ambassadeur au Royaume-Uni, figurerait parmi les favoris. D’après ce même sondage, celui-ci se classerait en deuxième position, avec 19,1% des voix, derrière Volodymyr Zelensky, crédité à 20,3%.

Si les Etats-Unis imposent une pression à Volodymyr Zelensky, notamment en vue d’obtenir un accord de paix, la population ne semble pas pressée de se rendre aux urnes. Selon l’Institut international de sociologie de Kiev, 22% des Ukrainiens seraient favorables à l’organisation d’une élection, après un cessez-le-feu.