Nobel 2025 : traversée en barque, déguisement, perruque... Comment l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado a-t-elle fui son pays ?

Lauréate du prix Nobel de la Paix, l'opposante vénézuélienne María Corina Machado a fui son pays pour recevoir sa récompense en Norvège. Périlleuse, l'opération a été préparée pendant environ deux mois.

Le scénario est digne d'un film hollywoodien. La cheffe de l'opposition vénézuélienne, María Corina Machado, a fui son pays pour rejoindre la Norvège, où le prix Nobel de la Paix 2025 devait lui être remis mercredi. Celle qui vivait dans la clandestinité depuis août 2024 s'est lancé dans un véritable périple, déguisée et coiffée d'une perruque.

Bête noire du président vénézuélien Nicolas Maduro, l'opposante politique de 58 ans se cachait dans la banlieue de Caracas, d'après les informations du Wall Street Journal. Elle aurait bénéficié, pour ce plan d'évasion préparé depuis environ deux mois, du soutien d'un réseau vénézuélien ayant déjà aidé d'autres personnes à fuir le pays.

María Corina Machado a également indiqué avoir «reçu un soutien du gouvernement américain» dans sa fuite. L'étendu exacte de l'implication de l'administration Trump dans l'opération reste toutefois incertaine. L'opposante vénézuélienne est critiquée par certains pour la proximité de ses idées avec celles de Donald Trump, à qui elle a dédié son Nobel.

The 2025 peace laureate Maria Corina Machado arrived safely in Oslo, Norway in the early morning of 11 December.



It was the first time in two years that she was able to embrace her daughter Ana (depicted in the first image) and the rest of her family. She was welcomed by an… pic.twitter.com/YnDmgF6aQt — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 11, 2025

Dans le cadre de son évasion, María Corina Machado s'est dans un premier temps rendue lundi dans un village côtier, où une barque l'attendait. Deux personnes étaient à bord avec elle pour mener à bien cette traversée. Le trio a franchi dix points de contrôle militaires, risquant à chaque fois la capture, avant d'atteindre la côte vers minuit.

Quelques heures de repos plus tard, vers 5h du matin, le groupe a repris son périple. Malmené par des vents violents et une mer agitée, le trio a traversé la mer des Caraïbes jusqu'à l'île de Curaçao, atteinte vers 15h, mardi.

Auprès du Wall Street Journal, une source proche de l'opération précise que le départ de la cheffe de l'opposition vénézuélienne avait été «coordonné dans une zone précise» pour ne pas risquer que l'embarcation soit prise pour cible par les Etats-Unis. Au cours des trois derniers mois, Washington a en effet bombardé plus de 20 bateaux soupçonnés de participer au trafic de drogue.

La question de son retour au Venezuela

La quinquagénaire aurait été accueillie sur Curaçao par un entrepreneur privé spécialisé dans les évasions et fourni par l'administration Trump, selon le Wall Street Journal. Elle a passé la nuit sur l'île, avant de monter dans un jet privé qui a décollé à destination d'Oslo au lever du soleil. Avant d'embarquer, elle a enregistré un court message dans lequel elle remercie les personnes qui ont «risqué leur vie» pour qu'elle puisse quitter le Venezuela.

Son avion a atterri à Oslo peu après minuit, c'est-à-dire trop tard pour recevoir elle-même son prix Nobel, décerné pour récompenser ses efforts en faveur d'une transition démocratique au Venezuela. Sa fille, Ana Corina Sosa Machado, l'a accepté en son nom et a lu le discours de remerciement de sa mère devant l'assemblée.

María Corina Machado doit désormais s'accorder quelques jours de repos en Norvège avant de se lancer dans une tournée en Europe pour trouver des soutiens dans son combat politique. Elle devrait aussi se rendre aux Etats-Unis.

Après cela, la quinquagénaire a promis de faire «tout son possible» pour rentrer dans son pays, malgré les risques d'être arrêtée. Au Venezuela, la justice la recherche pour «conspiration, incitation à la haine et terrorisme». Le procureur général du pays, Tarek William Saab, avait déclaré qu'elle serait considérée comme une fugitive si elle se rendait en Norvège.

Les États-Unis, l'Union européenne et de nombreux pays d'Amérique latine refusent de reconnaître les résultats de la présidentielle vénézuélienne de l'an dernier, qui a permis à Nicolas Maduro d'enchaîner sur un troisième mandat de six ans. L'opposition accuse le pouvoir de fraude et a revendiqué la victoire de son candidat, Edmundo Gonzalez Urrutia, aujourd'hui en exil.