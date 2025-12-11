Son parachute s’enroule sur l’avion à 4.500 m d'altitude, il parvient à se dégager grâce à son couteau et survit (vidéo)

Les autorités australiennes ont partagé ce jeudi 11 décembre les images impressionnantes d’un incroyable accident survenu en plein vol le 20 septembre dernier. Les images montrent un homme sauter en parachute, mais celui-ci s'enroule sur le stabilisateur de l’avion à 4.500 m d’altitude. Son couteau lui a permis d'éviter le pire.

Son sang-froid lui a sauvé la vie. Victime d'un accident de parachutisme impressionnant, un Australien s'en est sorti grâce à un couteau placé sur son thorax. Lors de son saut à plus de 4.500 m d'altitude, l'homme a vu son parachute se déployer et s'enrouler autour de l'une des ailes de l'avion.

L'incident s'est déroulé le 20 septembre dernier mais les autorités australiennes ont attendu l'avancée de l'enquête avant de publier les images terrifiantes de cette aventure aérienne ce jeudi 11 décembre.

Les images montrent le parachutiste être happé dans les airs alors qu'il s'apprêtait à sauter de l'avion. Bloqué sur le stabilisateur horizontal de l’avion, l'homme est parvenu à sectionner un nombre suffisant de cordes pour se dégager et est tombé en chute libre. Le parachutiste est parvenu à déployer sa voile de secours et a touché terre sans encombre.

Sarah Fien, enquêtrice en chef sur cette affaire, a salué le sang-froid du parachutiste. «Bien que cela ne soit pas obligatoire, au moment de l’accident, le parachutiste avait un couteau à crochet attaché à sa sangle thoracique, ce qui lui a permis de couper suffisamment de cordes du parachute de secours pour que celui-ci se détache du train arrière», a-t-elle relaté.

«Le fait d’avoir un couteau à crochet fixé au conteneur du parachute peut sauver la vie en cas de déploiement prématuré du parachute de secours», a-t-elle ajouté, rappelant «l’importance de porter un parachute de secours et de savoir comment le déployer.»