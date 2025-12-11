«Viagra féminin» : quelle est cette crème censée booster la libido des femmes ?

Près de trente ans après l'arrivée du Viagra, traitement populaire traitant les problèmes d'érection masculine, un nouveau médicament est désormais commercialisé aux États-Unis afin d'offrir la même solution aux femmes dans leur vie intime.

Une avancée pour le plaisir féminin ? Le laboratoire pharmaceutique américain Daré Bioscience a annoncé la commercialisation d'une crème destinée à améliorer la sexualité des femmes grâce au même principe actif que le Viagra, traitement pour les hommes souffrant de troubles de l'érection.

«Lorsque le Viagra a été approuvé en 1998, il a révolutionné la médecine sexuelle masculine. Mais chez les femmes, les progrès comparables en matière d’amélioration des sensations d’excitation naturelle stagnent depuis près de trois décennies», a déclaré Sabrina Martucci Johnson, présidente-directrice générale de la société.

«Dare to Play» (en français «Osez jouer») permet d'augmenter l'afflux sanguin vers les tissus génitaux féminins, améliorant ainsi l’excitation, la lubrification et les sensations lors des rapports sexuels, grâce au sildénafil, une substance qui détend les vaisseaux sanguins.

«Une amélioration de l'excitation, du désir et des orgasmes»

«[Il] représente une solution attendue depuis longtemps, offrant aux femmes la possibilité de renouer avec leur corps, leur plaisir et leur confiance en elles, grâce à une science qui reconnaît enfin leurs besoins», a ajouté la PDG.

Ce traitement topique non hormonal agit entre 10 et 15 minutes après son application sur la zone génitale avant les rapports sexuels, à raison d'une fois par jour.

«Les produits qui prétendent améliorer l’excitation féminine s’appuient en réalité beaucoup trop sur le discours marketing, les avis des consommateurs et le positionnement de marque axé sur le lifestyle, sans preuves concrètes», a-t-elle souligné.

Les essais cliniques menés par Daré Bioscience ont notamment démontré une amélioration de l'excitation, du désir et des orgasmes. Son efficacité a même été évaluée lors de rapports oraux, selon eux.

En outre, la crème ne provoque pratiquement aucun des effets indésirables classiques du Viagra, à l'instar de maux de tête, de rougeurs, d'indigestions, de problèmes visuels... grâce à l'absence d'exposition systémique. Ainsi, peu de principe actif passe dans le sang.

Disponible sur ordonnance en précommande aux Etats-Unis

Comme le célèbre vasodilatateur, «Dare to Play» n'est pas adapté à toutes les femmes, notamment celles souffrant de problèmes cardiaques ou d'une poussée d'herpès active.

Même s'il n'a pas encore reçu l'approbation officielle de l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) comme médicament standard, il est disponible sur ordonnance en précommande dans certains États américains pour environ 10 dollars. Il sera déployé dans le reste du pays entre fin 2025 et début 2026.

La présidente a indiqué qu'elle espérait obtenir son aval prochainement. «L’été dernier, nos données sur les études réalisées ont été publiées et nous avons commencé à recevoir un nombre impressionnant de demandes de la part de femmes et de professionnels de la santé pour que la formulation soit disponible», a-t-elle affirmé.