Voici les 10 parcs d'attractions les plus fréquentés dans le monde en 2025

Les parcs d'attraction attirent les foules du monde entier. Qu'ils proposent des manèges à sensations, des représentations de personnages adorés par les plus jeunes ou des décors féériques, ils sont pris d'assaut par plusieurs millions de visiteurs chaque année. Voici les 10 parcs récréatifs les plus fréquentés du monde.

Disney's Hollywood Studios (Etats-Unis)

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Le parc Disney's Hollywood Studios, situé à Bay Lake (près d'Orlando), en Floride, a été créé en 1989. Propriété de Disney, il a rassemblé 10,3 millions de visiteurs en 2023. Le parc est notamment célèbre pour son attraction «La Tour de la Terreur», ouvert en 1994. Elle a notamment été copiée à Paris, où elle a ouvert en 2007.

Disneyland Park (France)

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Précisément situé à Marne-la-Vallée, en Seine-et-Marne, il s'agit du parc le plus fréquenté d'Europe. Ouvert en 1992, il fait partie du complexe de loisirs Disneyland Paris, au même titre que le parc Walt Disney Studios. Il a bénéficié d'une affluence de 10,4 millions de visiteurs en 2023.

Epcot (Etats-Unis)

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Epcot est un parc à thème également propriété de Walt Disney, situé une nouvelle fois près d'Orlando. Ouvert dès 1982, l'Experimental Prototype Community Of Tomorrow («prototype expérimental d'une communauté du futur», en Français), est une ville créée par le géant américain. Elle a été visitée par 11,9 millions de personnes en 2023.

Tokyo DisneySea (Japon)

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DisneySea est un parc à thème de la ville de Tokyo, qui a repris les plans d'un projet devant voir le jour à Long Beach, en Californie dans les années 1990. Il a finalement ouvert ses portes au Japon, en 2001. Le parc a accueilli 12,4 millions d'hôtes, en 2023.

Chimelong Ocean Kingdom (Chine)

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Le Chimelong Ocean Kingdom de la ville d'Hengqin, au sud de Macao, est l'un des plus grands parcs à thème du monde. Il possède notamment l'un des plus grands océarium, avec plus de 48 millions de litres d'eau. Le parc a battu cinq records validés par l'institut Guinness. En 2023, le lieu a rassemblé au total 12,5 millions de personnes, venues du monde entier. Il s'agit du seul parc qui n'est pas la propriété de Walt Disney dans ce top 10.

Shanghai Disneyland (Chine)

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Le parc de Walt Disney situé à Shanghai, ouvert depuis 2016, ne cesse d'attirer davantage de visiteurs chaque année. En 2023, il a enregistré sa meilleure année avec 14 millions d'entrées, contre seulement 5,6 millions en 2016.

Tokyo Disneyland (Japon)

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Nouvelle preuve que l'Asie est l'un des marchés les plus importants des parcs d'attraction, Disneyland Tokyo est le quatrième plus visité du monde, avec 15,1 millions de visiteurs en 2023. Le parc reprend les plans du Magic Kingdom d'Orlando, notamment avec son château de Cendrillon. Mais progressivement, depuis son ouverture en 1983, il s'est défait de cette image de copie conforme en ajoutant des éléments propre au lieu.

Universal Studios Japan (Japon)

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Le parc d'attraction le plus visité d'Asie se situe à Osaka, au Japon. Il a totalisé 16 millions d'entrées en 2023, en proposant un espace semblable à celui de l'Universal Studios de Floride. Il est le premier parc Universal à ouvrir en dehors des Etats-Unis.

Année après année, il a su gagner en popularité d'abord avec les attractions classiques de la franchise, mais aussi en prenant une direction plus adaptée à ses visiteurs, notamment en intégrant les héros de manga et les personnages de la culture japonaises.

Disneyland (Etats-Unis)

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Disneyland, situé en Californie, est le premier parc à thème ouvert par la franchise Walt Dinsey. Il est même le seul parc à avoir été bâti sous la supervision directe de Walt Disney (1901-1966). En 2023, il a attiré 17,2 millions de visiteurs.

Magic Kingdom (Etats-Unis)

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Le parc d'attraction le plus fréquenté au monde est situé en Floride, à Bay Lake. Appelé «Magic Kingdom» («Royaume enchanté»), il a ouvert dès 1971. En 2023, il représente une affluence de 17,7 millions de personnes.