Charles III : atteint d'un cancer, le souverain britannique donnera de ses nouvelles dans une vidéo diffusée ce vendredi soir

Diagnostiqué d’un cancer pour lequel il suit actuellement un traitement, le roi Charles III se confiera ce vendredi soir à la télévision sur son état de santé.

C’est une intervention télévisée qui devrait être suivie par des millions de Britanniques. Selon l’agence PA, Charles III, qui se bat actuellement contre un cancer dont la nature n’a pas été dévoilée jusqu’à présent, s’exprimera en effet ce vendredi 12 décembre, dès 20h sur Channel 4, dans une vidéo diffusée lors d’une émission visant à récolter des fonds contre la maladie.

Dans ce message qui a été préalablement enregistré pendant la dernière semaine de novembre au sein de sa résidence de Clarence House, à Londres, le monarque âgée de 77 ans reviendra sur ce mal dont il a été diagnostiqué il y a près de deux ans, et donnera de ses nouvelles que chacun espère rassurantes. Le père des princes William et Harry profitera de cette intervention pour rappeler l’importance des programmes de dépistage.

Charles III a découvert qu’il était atteint d’un cancer après une opération de la prostate. Après s’être mis en retrait pendant quelques semaines, le roi a repris ses diverses activités depuis un an, et a effectué plusieurs voyages, notamment au Canada et au Vatican. En mars 2025, il a été hospitalisé pour une courte durée après s’être plaint d’effets secondaires à cause de son traitement qu’il suit pour vaincre la maladie.