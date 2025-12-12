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Charles III : le souverain annonce une «bonne nouvelle» au sujet de son cancer et une réduction de son traitement en 2026

Selon le palais de Buckingham, le rétablissement du roi est en bonne voie. [Tommy Forbes/Bango Studios/PA Wire/Handout via REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le roi Charles III a partagé de «bonnes nouvelles» au sujet de son cancer, déclarant dans une vidéo diffusée sur la chaîne britannique Channel 4 qu'un diagnostic précoce et une «intervention médicale efficace» permettraient d'alléger son traitement dès le début de l'année prochaine.

Bonne nouvelle au Royaume-Uni. Ce vendredi 12 décembre, le roi Charles III a annoncé que son traitement contre le cancer allait être «réduit» en 2026.

«Je suis aujourd'hui en mesure de vous annoncer la bonne nouvelle : grâce à un diagnostic précoce, à une intervention efficace et au respect des prescriptions médicales, mon programme de traitement contre le cancer pourra être réduit au cours de la nouvelle année», a expliqué le monarque de 77 ans dans une vidéo publiée sur la chaîne de télévision Channel 4.

Un message pour encourager le dépistage

«Ce tournant est à la fois une bénédiction personnelle et l'illustration des avancées remarquables réalisées dans le traitement du cancer ces dernières années. Une illustration qui, j'espère, donnera du courage aux 50% d'entre nous qui seront diagnostiqués avec cette maladie à un moment de notre vie», a-t-il souligné.

Charles III a aussi encouragé les Britanniques à faire les tests de dépistage le plus tôt possible, pour s'offrir toutes les chances de guérison, se disant «profondément troublé» d'apprendre qu'«au moins neuf millions de personnes dans notre pays ne font pas les tests de dépistage qui leur sont proposés».

«C'est au moins neuf millions d'occasions ratées d'obtenir un diagnostic précoce», a-t-il ajouté. «Un dépistage sauve des vies, tout simplement», a-t-il insisté.

Keir Starmer salue la puissance du message de Charles III

Le message a été enregistré il y a plusieurs semaines, selon les révélations du média britannique BBC. Cependant, l'annonce n'a été diffusée que ce vendredi 12 décembre, lors de l'émission Stand Up To Cancer (Luttons contre le cancer) sur la chaîne Channel 4, un programme visant à collecter des fonds en partenariat avec le Cancer Research UK.

Le Premier ministre Keir Starmer s'est félicité sur X de ce «puissant message» de celui qui est arrivé sur le trône en septembre 2022.

«Je sais que je parle pour le pays tout entier en disant que je suis heureux que son traitement contre le cancer soit réduit l'an prochain», a-t-il estimé.

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En février 2024, Charles III avait révélé souffrir d'un cancer, sans toutefois préciser la nature de ce dernier. Même si sa condition n'indique pas de rémission, le roi Charles III devrait passer à une «phase de précaution», grâce à un rétablissement très positif. 

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