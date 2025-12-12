Charles III : le souverain annonce une «bonne nouvelle» au sujet de son cancer et une réduction de son traitement en 2026

Le roi Charles III a partagé de «bonnes nouvelles» au sujet de son cancer, déclarant dans une vidéo diffusée sur la chaîne britannique Channel 4 qu'un diagnostic précoce et une «intervention médicale efficace» permettraient d'alléger son traitement dès le début de l'année prochaine.

Bonne nouvelle au Royaume-Uni. Ce vendredi 12 décembre, le roi Charles III a annoncé que son traitement contre le cancer allait être «réduit» en 2026.

A special message from The King, in support of Stand Up To Cancer.



As part of this year’s @SU2CUK campaign, @CR_UK and @Channel4, with support from the @NHS, have launched a nationwide Screening Checker to help people find out which cancer screening programmes they are… pic.twitter.com/K5kSQ0Utx3 — The Royal Family (@RoyalFamily) December 12, 2025

«Je suis aujourd'hui en mesure de vous annoncer la bonne nouvelle : grâce à un diagnostic précoce, à une intervention efficace et au respect des prescriptions médicales, mon programme de traitement contre le cancer pourra être réduit au cours de la nouvelle année», a expliqué le monarque de 77 ans dans une vidéo publiée sur la chaîne de télévision Channel 4.

Un message pour encourager le dépistage

«Ce tournant est à la fois une bénédiction personnelle et l'illustration des avancées remarquables réalisées dans le traitement du cancer ces dernières années. Une illustration qui, j'espère, donnera du courage aux 50% d'entre nous qui seront diagnostiqués avec cette maladie à un moment de notre vie», a-t-il souligné.

Charles III a aussi encouragé les Britanniques à faire les tests de dépistage le plus tôt possible, pour s'offrir toutes les chances de guérison, se disant «profondément troublé» d'apprendre qu'«au moins neuf millions de personnes dans notre pays ne font pas les tests de dépistage qui leur sont proposés».

«C'est au moins neuf millions d'occasions ratées d'obtenir un diagnostic précoce», a-t-il ajouté. «Un dépistage sauve des vies, tout simplement», a-t-il insisté.

Keir Starmer salue la puissance du message de Charles III

Le message a été enregistré il y a plusieurs semaines, selon les révélations du média britannique BBC. Cependant, l'annonce n'a été diffusée que ce vendredi 12 décembre, lors de l'émission Stand Up To Cancer (Luttons contre le cancer) sur la chaîne Channel 4, un programme visant à collecter des fonds en partenariat avec le Cancer Research UK.

Le Premier ministre Keir Starmer s'est félicité sur X de ce «puissant message» de celui qui est arrivé sur le trône en septembre 2022.

A powerful message from His Majesty The King.



I know I speak for the entire country when I say how glad I am that his cancer treatment will be reduced in the new year.



Early cancer screening saves lives. https://t.co/FcQ7sme65f — Keir Starmer (@Keir_Starmer) December 12, 2025

«Je sais que je parle pour le pays tout entier en disant que je suis heureux que son traitement contre le cancer soit réduit l'an prochain», a-t-il estimé.

En février 2024, Charles III avait révélé souffrir d'un cancer, sans toutefois préciser la nature de ce dernier. Même si sa condition n'indique pas de rémission, le roi Charles III devrait passer à une «phase de précaution», grâce à un rétablissement très positif.