Etat d’urgence, garde nationale... Des dizaines de milliers d'Américains évacués après des inondations historiques

D'importantes inondations ont frappé l'ouest des États-Unis jeudi après des pluies diluviennes. Des dizaines de milliers d'habitants ont été évacués alors que des routes ont été coupées et des quartiers résidentiels submergés.

L’Ouest nord-américain s’enfonce sous les eaux. Des dizaines de milliers de personnes étaient jeudi 11 décembre sous le coup d’un ordre d’évacuation dans l’ouest des États-Unis, après des pluies diluviennes.

Des inondations historiques ont frappé les États américains de Washington et de l’Oregon, où une «rivière atmosphérique» a déversé jusqu’à plus de 250 millimètres de précipitations par endroits, selon les services météorologiques du pays (NWS).

Historic flooding continues to devastate the Pacific Northwest after multiple atmospheric rivers brought more than a foot of rain to parts of Washington and Oregon. pic.twitter.com/NqLAqgaKdE — AccuWeather (@accuweather) December 11, 2025

Le gouverneur de l’État de Washington, Bob Ferguson, a décrété l’état d’urgence à l’occasion d’une conférence de presse. «Nous avons parcouru les zones inondées, nous avons vu des dizaines de milliers d’habitants évacués, et nous avons essayé d’être aussi convaincants que possible auprès de nos partenaires au gouvernement fédéral pour qu’ils approuvent immédiatement cet état d’urgence», a-t-il annoncé alors que les images aériennes montrent des terres agricoles submergées.

La garde nationale déployée

Le Canada a été également touché. De larges zones de la ville d'Abbotsford ont été submergées. Plusieurs routes menant vers Vancouver, la plus grande ville de l'Etat de Colombie-Britannique, ont par ailleurs été fermées, selon les autorités.

La Californie voisine, du gouverneur Gavin Newsom, a annoncé sur X proposer son aide via des équipes envoyées sur place.

Jesse Winter / Reuters

Les inondations «devraient continuer pendant plusieurs jours dans certaines parties de l’ouest de l’État de Washington et du nord-ouest de l’Oregon», a prévenu le NWS. Pour l'heure, des dizaines de membres de la Garde nationale ont été mobilisés pour prêter main-forte aux secours.