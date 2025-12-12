Guerre en Ukraine : Donald Trump se dit «extrêmement frustré» par Kiev et Moscou

Alors que les pourparlers autour de la guerre en Ukraine se poursuivent, Donald Trump a exprimé sa frustration à l'égard des deux camps, leur reprochant de ne pas agir concrètement.

L'exaspération a gagné le bureau ovale. D'après la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, Donald Trump est «extrêmement frustré» par Kiev comme par Moscou dans le cadre des pourparlers sur la guerre en Ukraine.

«Il en a assez des réunions qui n'ont d'autre but que de se réunir, a-t-elle continué. Il ne veut plus des paroles. Il veut des actes. Il veut que cette guerre prenne fin.»

Il y a près de trois semaines, l'administration américaine a proposé un plan visant à résoudre le conflit déclenché par l'invasion russe en février 2022. Dans sa version initiale, le document reprenait des exigences majeures de Moscou. Il a depuis été amendé par Kiev lors de négociations à Genève et en Floride.

Le contrôle de Donetsk en question

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a indiqué que cette nouvelle version du texte, agrémentée de contre-propositions, a été remise en début de semaine. Elle n'a toutefois pas été rendue publique.

Selon lui, les deux questions essentielles restant à négocier sont le contrôle de la région orientale de Donetsk, où se déroule l'essentiel des combats, et le statut de la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par Moscou dans le sud de l'Ukraine.

La région de Donetsk, contrôlée à plus de 80% par la Russie, et celle voisine de Lougansk, presque totalement sous son contrôle également, sont l'objectif prioritaire du Kremlin en Ukraine. Moscou revendique leur annexion depuis 2022, tout comme celle de deux autres régions du sud : celles de Kherson et Zaporijjia, que les forces russes occupent partiellement.

Devant les journalistes, Volodymyr Zelensky a assuré que Washington «voit les forces ukrainiennes se retirer» de la partie de la région de Donetsk qu'elles contrôlent encore, afin de transformer cette dernière en «zone économique libre» ou «zone démilitarisée».

Un référendum à venir ?

En échange, l'armée russe se retirerait des zones sous son contrôle dans les régions de Soumy, Kharkiv et Dnipropetrovsk (nord, nord-est et centre-est), mais se maintiendrait dans celles de Kherson et Zaporijjia (sud).

Cette idée d'une zone démilitarisée dans le Donbass constitue une concession majeure pour Kiev. Volodymyr Zelensky a exprimé un certain scepticisme, se demandant «qui gouvernerait ce territoire qu'ils (les Américains, ndlr) appellent déjà "zone économique libre" ?». D'après lui, les Etats-Unis eux-mêmes «l'ignorent».

Cette perspective semble toutefois rester à l'étude puisque le conseiller du président ukrainien, Mykhaïlo Podoliak, a affirmé auprès du Monde qu'«une zone démilitarisée devra exister de part et d'autre de la ligne» où serait déployé «un contingent étranger».

«C'est un format naturel de fin de conflit, sachant qu'une partie du territoire restera malheureusement sous occupation de facto de la Russie et qu'une ligne de séparation sera fixée de toute façon», a-t-il ajouté.

Pour Volodymyr Zelensky ces questions territoriales, cruciales, devront faire l'objet d'une «élection» ou d'un «référendum». Mardi, il s'est par ailleurs dit prêt à organiser une présidentielle, à condition que les Etats-Unis et les Européens l'aident à garantir la sécurité du scrutin.