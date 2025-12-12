L'émissaire américain Steve Witkoff arrive à Berlin ce week-end pour rencontrer Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens, au moment où les Etats-Unis poussent l'Ukraine à des concessions majeures pour mettre fin au conflit avec la Russie.
"J'aurai des réunions avec des représentants du président Trump et avec nos partenaires européens, ainsi que de nombreux dirigeants sur la création des bases de la paix, d'un accord politique pour mettre fin à la guerre", a déclaré le président ukrainien samedi soir dans son allocution quotidienne.
L'Ukraine a accusé la Russie d'avoir frappé samedi avec un drone un cargo turc en mer Noire avec onze citoyens turcs à bord, au lendemain d'une frappe aérienne russe ayant endommagé selon Kiev un autre navire de transport turc près du port d'Odessa.
Dans un communiqué, la marine ukrainienne a indiqué que la frappe de samedi n'avait pas fait de blessés et avait touché le navire baptisé VIVA transportant de l'huile de tournesol vers l'Egypte, précisant que le bateau poursuivait sa route vers sa destination.
Un émissaire de Donald Trump en visite au Bélarus a annoncé samedi la levée des sanctions américaines visant le potassium produit par ce pays d'Europe orientale allié proche de la Russie.
"Suivant les instructions du président Trump, nous, les Etats-Unis, allons lever les sanctions sur le potassium", a déclaré John Coale, s'exprimant à la presse depuis Minsk dans une vidéo publiée sur Telegram par le compte Poul Pervogo, affilié à la présidence bélarusse.
L'Allemagne a annoncé qu'elle allait envoyer un groupe de soldats en Pologne pour aider à la mise en place d'un projet visant à fortifier la frontière orientale du pays, alors que les inquiétudes grandissent quant à la menace russe.
La Pologne, fervente partisane de l'Ukraine dans sa lutte contre Moscou, a annoncé en mai dernier son intention de renforcer une longue partie de sa frontière, qui comprend la Biélorussie et l'enclave russe de Kaliningrad.
Des frappes russes dans la nuit ont endommagé plus d’une douzaine d'installations civiles en Ukraine et privé des milliers de personnes d’électricité dans sept régions, a déclaré samedi le président Volodymyr Zelensky.
"Il est important que chacun voie maintenant ce que fait la Russie … car il ne s’agit clairement pas de mettre fin à la guerre", a déclaré Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux, ajoutant qu'"ils visent toujours à détruire notre État et à infliger le plus de souffrance à notre peuple".
L’envoyé spécial américain Steve Witkoff rencontrera ce week-end Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens à Berlin, a fait savoir à l’AFP un responsable de la Maison-Blanche vendredi, confirmant une information du Wall Street Journal.
Le chancelier allemand Friedrich Merz doit recevoir le président ukrainien ainsi que plusieurs dirigeants européens, ceux de l’Union européenne et de l’Otan, sur fond d’un intense ballet diplomatique visant à mettre fin à la guerre entre l’Ukraine et la Russie, alors que les États-Unis accentuent leur pression sur Kiev pour parvenir à un accord.
Les Ukrainiens n'ont fait "aucun deal" territorial et n'en "envisagent pas aujourd'hui", a insisté vendredi la présidence française, après des déclarations de presse laissant penser qu'ils étaient ouverts à une démilitarisation de territoires qu'ils contrôlent encore et que les Russes réclament.
"Les Ukrainiens n'ont pas fait de deal sur les territoires, n'envisagent pas aujourd'hui de deal sur les territoires, n'envisagent pas de DMZ (zone démilitarisée)", a insisté un conseiller du président français Emmanuel Macron.
Les Européens et Ukrainiens demandent aux Américains de leur apporter des "garanties de sécurité" avant toute négociation sur les questions territoriales, a déclaré vendredi soir la présidence française.
"Les attentes des Européens à l'égard des Américains (..) ça peut ressembler à ce qu'on appelle un peu facilement une sorte d''article cinq' (comme à l'Otan, ndlr), c'est-à-dire une garantie américaine pour ceux qui participent à la coalition des volontaires", a souligné un conseiller du président français. "Il faut une pleine visibilité sur les garanties de sécurité que peuvent donner les Européens et les Américains aux Ukrainiens avant tout aménagement sur les questions territoriales contentieuses".
Selon l’Élysée, les discussions se poursuivent entre Ukrainiens, Européens et Américains autour d’un «socle commun solide» pour les prochaines négociations de paix.
Cette coalition entend faire une «offre de paix solide, durable, respectueuse du droit international et de la souveraineté du peuple ukrainien». Elle souhaite dans un premier temps «garantir les conditions de sécurité afin d’ouvrir les négociations», notamment en ce qui concerne les territoires du sud et de l’est de l’Ukraine.
Le chancelier allemand Friedrich Merz recevra lundi à Berlin le président ukrainien Volodymyr Zelensky, puis de «nombreux» dirigeants de pays européens, ceux de l'Union européenne et de l'Otan.
Les discussions se sont accélérées ces dernières semaines avec le plan présenté par l'administration américaine il y a près de trois semaines pour résoudre la guerre déclenchée par l'invasion russe à grande échelle de février 2022, qui reprenait des exigences majeures de Moscou.
Un navire de transport turc a été endommagé dans une frappe aérienne russe près de la ville portuaire ukrainienne d'Odessa, sur la mer Noire, a-t-on appris de sources concordantes.
"La Russie a lancé une frappe de missile sur des infrastructures portuaires civiles dans la région d'Odessa", a annoncé sur Telegram le vice-premier ministre chargé de la reconstruction, Oleksiy Kuleba, affirmant que ce "ferry" a été endommagé dans le port de la mer Noire, sans faire de victimes.
Dans un communiqué, l'armateur turc propriétaire du bateau a expliqué que son navire, le M/V CENK T, "qui transporte des camions entièrement chargés de fruits frais, de légumes et de denrées alimentaires sur la route Karasu–Odessa, a été victime d'une attaque aérienne aujourd'hui à 16H00 heure locale, peu après avoir accosté au port de Chornomorsk", voisin d'Odessa.
Le chancelier allemand Friedrich Merz recevra lundi à Berlin le président ukrainien Volodymyr Zelensky, puis de "nombreux" dirigeants de pays européens, ceux de l'Union européenne et de l'Otan, a confirmé vendredi son porte-parole.
Les discussions, organisées en deux temps, porteront sur "l'état des négociations de paix en Ukraine", a indiqué Stefan Kornelius dans un communiqué, alors que les Etats-Unis accentuent leur pression sur Kiev pour parvenir à un accord.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a plaidé vendredi lors d'un entretien au Turkménistan avec son homologue russe Vladimir Poutine pour un cessez-le-feu dans les ports et les infrastructures énergétiques en Ukraine, a rapporté la présidence turque.
Le chef de l'État turc, qui entretient des liens étroits avec Kiev et Moscou, "a suggéré qu'un cessez-le-feu limité, sur les installations énergétiques et des ports, serait bénéfique", ont indiqué ses services dans un communiqué.
Recep Tayyip Erdogan avait déjà jugé fin novembre, lors d'une visioconférence d'une coalition d'une trentaine de pays soutenant Kiev, qu'un tel cessez-le-feu "pourrait constituer un arrangement susceptible de créer les conditions favorables à la négociation d'un accord de paix global".
Le président turc avait déploré quelques jours plus tard une "escalade inquiétante" en mer Noire, après des attaques, revendiquées par l'Ukraine, de pétroliers liés à la Russie au large des côtes turques.
Une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne dès janvier 2027 est envisagée dans le plan de paix des Etats-Unis pour mettre fin à la guerre entre Kiev et la Russie, a indiqué vendredi à l'AFP un haut responsable au fait du dossier.
"C'est stipulé, mais c'est un sujet de négociation, et les Américains y sont favorables", a affirmé ce responsable s'exprimant sous couvert d'anonymat.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu lundi à Berlin, sur fond d'un intense ballet diplomatique visant à mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, a indiqué vendredi à l'AFP un haut responsable.
"Si la situation sécuritaire le permet, il sera là", a indiqué ce responsable s'exprimant sous couvert d'anonymat alors que l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne sont les soutiens européens clé de Kiev face à la Russie.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a plaidé vendredi lors d'un entretien au Turkménistan avec son homologue russe Vladimir Poutine pour un cessez-le-feu en Ukraine dans les ports et les infrastructures énergétiques, a rapporté la présidence turque.
Le président Volodymyr Zelensky a affirmé s'être rendu auprès de troupes ukrainiennes dans le secteur de la ville clé de Koupiansk (nord-est de l'Ukraine), où Kiev a revendiqué vendredi la reprise de quartiers à l'armée russe.
Today, I am in the Kupyansk sector, with our warriors who are getting the job done for Ukraine here.
The Russians kept going on about Kupyansk – the reality speaks for itself. I visited our troops and congratulated them. Thank you to each and every warrior! I am proud of you!… pic.twitter.com/kraYEBSSai
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2025
L'Allemagne a attribué vendredi à la Russie une "attaque informatique" visant son système de contrôle du trafic aérien ainsi qu'une "campagne" de déstabilisation durant les dernières législatives allemandes, et convoqué l'ambassadeur russe à Berlin pour ces accusations.
"Le service de renseignement militaire russe GRU est responsable de cette attaque" informatique commise en août 2024 et "la Russie a tenté, à travers la campagne Storm 1516, d'influencer et de déstabiliser" la dernière élection en février, a déclaré un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères lors d'un point presse régulier.
Les forces ukrainiennes ont affirmé vendredi avoir repris aux troupes russes deux localités près de la ville de Koupiansk, un noeud ferroviaire clé dans la région de Kharkiv (nord-est de l'Ukraine) que la Russie a affirmé avoir capturé en novembre.
Les troupes ukrainiennes ont "effectué une percée jusqu'à la rivière Oskil, coupant les lignes d'approvisionnement de l’ennemi" et "libéré" les villages de Kindrachivka et de Radkivka ainsi que des quartiers au nord de Koupiansk, a annoncé la brigade ukrainienne Khartia.
L'immobilisation "aussi longtemps que nécessaire" des quelque 200 milliards d'actifs de la Russie placés en Europe est "une décision majeure" prise par l'UE, a estimé le chef de la diplomatie française alors que les 27 Etats membres de l'Union européenne doivent entériner une décision en ce sens vendredi.
Au début de la guerre de la Russie en Ukraine, ces actifs russes ont été immobilisés pour une durée de 6 mois, renouvelables tous les 6 mois, à condition que tous les 27 pays européens soient d'accord.
Dans la nuit de jeudi, une attaque d'un drone ukrainien sur un immeuble résidentiel à Tver, au nord-ouest de Moscou (Russie), a blessé six adultes et un enfant.
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"Le président est extrêmement frustré par les deux camps impliqués dans cette guerre, et il en a assez des réunions qui n'ont d'autre but que de se réunir", a déclaré à la presse la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt.
"Il ne veut plus des paroles. Il veut des actes. Il veut que cette guerre prenne fin", a-t-elle poursuivi. Les discussions se sont accélérées depuis que Washington a proposé son plan il y a près de trois semaines.
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