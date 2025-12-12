Guerre en Ukraine : sept blessés en Russie dans une attaque de drone contre un immeuble résidentiel

Dans la nuit de jeudi, une attaque d'un drone ukrainien sur un immeuble résidentiel à Tver, au nord-ouest de Moscou (Russie), a blessé six adultes et un enfant.

La guerre frappe à 180 kilomètres de Moscou. Sept personnes, parmi lesquelles un enfant, ont été blessées dans la nuit à la suite d'une attaque de drone ukrainienne à Tver, à environ 180 km au nord-ouest de la capitale moscovite, ont indiqué vendredi les autorités locales.

«A Tver, on est en train de combattre les conséquences de la chute des débris d'un drone sur un immeuble résidentiel», a écrit sur Telegram le gouverneur régional par intérim, Vitali Koroliov, précisant qu'une vingtaine d'habitants ont dû être évacués en raison des dommages infligés à l'immeuble.

DONALD TRUMP «FRUSTRÉ»

Jeudi, la Russie avait annoncé avoir abattu plus de 300 drones ukrainiens dans la nuit, l'une des attaques ukrainiennes les plus massives. Des centaines de vols des aéroports de Moscou avaient été perturbés.

Une nouvelle attaque qui survient alors que les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie s'enlisent. Une situation qu'a fustigé Donald Trump. Le président américain a fait part jeudi de son exaspération face à l'absence de résultat des discussions pour mettre fin à la guerre en Ukraine, Washington sommant Kiev d'accepter des concessions territoriales.