Guerre en Ukraine : un garçon raconte la mort de sa mère dans une frappe russe et fait pleurer l’interprète

Le témoignage d'un jeune ukrainien de 11 ans sur la mort de sa mère en direct du Parlement européen a suscité une vive émotion. L'interprète à ses côtés, en charge de la traduction, n'a pas pu retenir ses larmes.

Submergée par l'émotion. À l'écoute du témoignage du jeune ukrainien de 11 ans Roman Oleksiv sur la mort de sa mère à la suite d'un bombardement russe, l'interprète à ses côtés, en charge de traduire les propos en anglais, n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Trop touchée par le témoignage du garçon, l'interprète a même laissé son collègue prendre le relais, le temps de se remettre de ses émotions. La vidéo a mis en émoi les réseaux sociaux.

VIDEO: 🇪🇺 🇺🇦 European Parliament interpreter in tears as Ukrainian boy recounts losing his mother



An interpreter broke down in tears while attempting to relay the story of Roman Oleksiv, an 11-year-old Ukrainian boy from Lviv, who described losing his mother to a Russian air… pic.twitter.com/xWfF9S3DgH — AFP News Agency (@AFP) December 12, 2025

Lors de son témoignage au Parlement européen, Roman a raconté avoir retrouvé sa mère le 14 juillet 2022, jour de sa mort sous les bombes russes : «Je l’ai vue sous les décombres et j’ai vu ses cheveux. Je les ai caressés et je lui ai dit au revoir», a-t-il déclaré.

Ce jour-là, Roman Oleksiv était dans le même hôpital que sa mère, subissant également les conséquences de cette attaque. Il a ainsi été brûlé sur plus de 80% de son corps et est resté dans le coma pendant plus de 100 jours. Il a depuis subi 36 interventions chirurgicales.

Aujourd'hui, il se rétablit à Lviv, où il vit avec son père, Yaroslav. Il a repris l’école et se passionne pour la musique et la danse, rapporte 7 sur 7.