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Guerre en Ukraine : un garçon raconte la mort de sa mère dans une frappe russe et fait pleurer l’interprète

Un collègue de l'interprète a pris le relais afin de lui laisser le temps de se remettre de ses émotions. [©Radio Free Europe/Radio Liberty/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le témoignage d'un jeune ukrainien de 11 ans sur la mort de sa mère en direct du Parlement européen a suscité une vive émotion. L'interprète à ses côtés, en charge de la traduction, n'a pas pu retenir ses larmes.

Submergée par l'émotion. À l'écoute du témoignage du jeune ukrainien de 11 ans Roman Oleksiv sur la mort de sa mère à la suite d'un bombardement russe, l'interprète à ses côtés, en charge de traduire les propos en anglais, n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Trop touchée par le témoignage du garçon, l'interprète a même laissé son collègue prendre le relais, le temps de se remettre de ses émotions. La vidéo a mis en émoi les réseaux sociaux

Lors de son témoignage au Parlement européen, Roman a raconté avoir retrouvé sa mère le 14 juillet 2022, jour de sa mort sous les bombes russes : «Je l’ai vue sous les décombres et j’ai vu ses cheveux. Je les ai caressés et je lui ai dit au revoir», a-t-il déclaré.

Ce jour-là, Roman Oleksiv était dans le même hôpital que sa mère, subissant également les conséquences de cette attaque. Il a ainsi été brûlé sur plus de 80% de son corps et est resté dans le coma pendant plus de 100 jours. Il a depuis subi 36 interventions chirurgicales. 

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Aujourd'hui, il se rétablit à Lviv, où il vit avec son père, Yaroslav. Il a repris l’école et se passionne pour la musique et la danse, rapporte 7 sur 7.

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