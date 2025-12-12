Italie : Giorgia Meloni reçoit le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas ce vendredi à Rome

La présidente du Conseil d’Italie, Giorgia Meloni, reçoit le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ce vendredi 12 décembre à l’occasion du rassemblement annuel de son parti. Les deux dirigeants évoqueront notamment la situation au Proche-Orient.

Une rencontre attendue. Ouvert depuis le 6 décembre dernier, le grand meeting «Atreju» organisé par le parti de Giorgia Meloni en Italie bat son plein, avec plusieurs tables rondes prévues jusqu'au 14 décembre. L’une d’entre elles sera consacrée à la situation au Proche-Orient avec la réception du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, ce vendredi, alors que l’Italie ne reconnait pas officiellement la Palestine.

Fondé à la fin des années 1990 comme festival de la jeunesse de droite italienne, cet événement politique d’une semaine qui a lieu tous les ans à Rome est devenu un moyen de célébrer le mandat de Giorgia Meloni, qui, trois ans après sa prise de fonctions, apparaît comme l'un des plus stables de l'histoire récente du pays. Avec un thème intitulé cette année «La voie italienne», la dirigeante entend faire valoir sa propre stratégie, notamment dans les relations internationales.

Un discours prévu à 15h30

Elle recevra à cet égard le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour discuter de la fin de la guerre au Proche-Orient et de la solution à deux États. À ce stade, l’Italie ne reconnaît pas officiellement - contrairement à la France - la Palestine. Si Giorgia Meloni s'est déclarée «très favorable» à la création «d'un État palestinien», elle a néanmoins rappelé qu'elle n'était «pas favorable» à «sa reconnaissance avant même qu’il n’existe», expliquait-elle fin juillet à La Repubblica.

Au cours d'un entretien le 7 novembre dernier avec la présidente du Conseil Giorgia Meloni, Mahmoud Abbas avait déjà évoqué sa demande à l'Italie de reconnaître l'État de Palestine pour «préserver la solution à deux États». Le président palestinien avait également demandé à l'Italie de continuer à «jouer un rôle clé dans le renforcement de la sécurité, le soutien à la reconstruction de Gaza et la coordination avec toutes les parties concernées afin de parvenir à une paix durable».

Après ces discussions, Mahmoud Abbas devrait s’adresser à la conférence du parti de Giorgia Meloni aux alentours de 15h30. La cheffe du gouvernement italien recevra le lendemain le Premier ministre libanais Najib Mikati et le président argentin Javier Milei.