Les données de sa montre GPS révèle l'horreur qu'a vécue un randonneur tué par un ours

La montre GPS d’un randonneur japonais tué par un ours le 14 août dernier sur l’île d’Hokkaido a révélé des détails terrifiants sur ses derniers instants.

Un calvaire raconté par une preuve inattendue. Après l'attaque mortelle d'un randonneur de 26 ans par un ours brun sur l'île d’Hokkaido (Japon) le 14 août dernier, les données enregistrées par sa montre GPS, grâce aux signaux satellites, ont permis de dévoiler les circonstances tragiques de l’accident, a rapporté le quotidien japonais Asahi.

Selon l'appareil retrouvé par les enquêteurs, c'est aux alentours de 11h que cet alpiniste a été soudainement écarté du sentier de randonnée sur le mont Rausu, figurant parmi les 100 montagnes célèbres du Japon, puis a descendu une pente boisée, avant de tourner en rond... Laissant imaginer une rencontre avec l'animal qui aurait mal tourné.

Le capteur cardiaque témoigne de son décès

Toujours selon les informations de la montre équipée d'un cardiofréquencemètre, son cœur a cessé de battre à environ 100 à 130 mètres du sentier, probablement son lieu de décès.

Son corps est resté au même endroit toute la nuit, avant de se déplacer à nouveau vers 9h le lendemain, parcourant plusieurs centaines de mètres à travers la végétation, suggérant qu'il était transporté par l'ours.

Trois jours plus tard, une équipe de recherche et de sauvetage a découvert une ourse traînant le corps de la victime dans sa gueule. Elle était accompagnée de ses deux petits. Les trois animaux ont été abattus.

Venu depuis la région du Kansai pour identifier la dépouille mutilée de son fils qui devait se marier prochainement, le père a confié au journal que son corps autrefois athlétique «était devenu très maigre» à la suite de l'attaque.

En outre, les autorités ont expliqué aux parents qu'un monticule de terre avait été découvert à environ 100 mètres de l'endroit où les ours avaient été abattus, et que des restes humains y avaient été retrouvés. Ces animaux ont l'habitude d'enterrer la nourriture qu'ils ne peuvent pas manger immédiatement.

Un récit glaçant

La victime gravissait le mont avec un ami, qui le précédait d'environ 200 mètres lors de la descente quand il a croisé l'ours près du sommet culminant à 560 mètres, selon son témoignage.

Il a raconté à ses parents avoir entendu un «cri terrible» qui ne ressemblait pas à celle de son compagnon. En s'approchant, il a perçu un bruit provenant du bas de la pente et crié : «Ça va ?». En retour, un cri a retenti, le suppliant «l’aider».

L'ami a dévalé la pente en courant et regardé l'ours brun emportant la victime dans les buissons. Il a essayé d'utiliser le répulsif anti-ours, mais le modèle n'était pas conçu pour cette espèce, et il était presque vide.

L'attaque est survenue alors que le conseil de coordination de Shiretoko, composé d’organismes gouvernementaux nationaux et locaux, envisageait une «restriction volontaire de l’utilisation du sentier de randonnée» sur le mont Rausu, en raison d'ours problématiques dans la région.

«Si aucune mesure n’est prise, la même chose se reproduira»

Inscrite au patrimoine mondial naturel de l'Unesco, la péninsule abrite l'une des populations d'ours bruns les plus denses au monde et constitue le principal site japonais de recherche sur ces animaux.

«Pourquoi l'a-t-on laissé seul ? Un ours brun n’est pas un animal de compagnie [...] Si aucune mesure n’est prise, la même chose se reproduira», a notamment déclaré le père du défunt randonneur.

Après plus de 13 personnes tuées par des ours cette année au Japon, un record, et plus de 200 autres blessées, la police a été autorisée à les abattre avec des armes spéciales.