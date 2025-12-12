Les humains maîtrisaient le feu il y a 400.000 ans, bien plus tôt qu’on ne le pensait, selon une étude

Selon de récentes fouilles, l'Homme aurait réussi à apprivoiser le feu il y a près de 400.000 ans, soit bien avant ce que l'on pensait jusqu'alors. Une découverte d'importance.

Une trouvaille remarquable. Dans une région de l'Est de l'Angleterre, plusieurs archéologues britanniques ont découvert des traces prouvant que l'humain maîtrisait le feu il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient que l'espèce humaine avait acquis une telle maîtrise il y a environ 50.000 années.

Dans le Suffolk, les fouilles menées depuis plusieurs années ont en effet permis d'identifier un amas d'argile cuite, des bifaces en silex et deux fragments de pyrite de fer, un minéral qui permet de créer des étincelles quand il est frotté contre du silex. Ces éléments, datés de 400.000 ans par les scientifiques, ont été décrits dans un article publié sur Nature.

«Les Hommes parvenaient à produire du feu»

L'analyse de ces différents matériaux ont permis d'exclure la piste d'un ou de plusieurs feu(x) de forêt naturel(s). Les tests ont quant à eux démontré la présence d'une température supérieure à 700 °C, ainsi que des traces de chaleur puissante répétée, au même endroit. La température d'un feu peut varier entre 200 °C et plus de 2.000 °C, selon son intensité. Souvent, un feu bleu est plus chaud (environ 2.000 °C) et un jeu jaune ou rouge moins (1.000 °C ou inférieur).

Pour le chercheur Rob Davis, archéologue paléolithique au British Museum, la combinaison de températures élevées, de combustion contrôlée et de fragments de pyrite montre avec certitude «la manière dont les Hommes de l'époque produisaient réellement le feu et le fait qu'ils y parvenaient».

Pour lui, comme pour l'ensemble des chercheurs britanniques impliqués dans ces recherches, la présence de pyrite de fer est la preuve la plus probante de la maîtrise de cet élément. En effet, cette espèce minérale n'était pas présente naturellement dans cette partie du Royaume-Uni et cela suggère donc que les habitants de l'époque le transportaient et connaissaient ses propriétés.

Cuire les aliments, se chauffer ou encore se protéger avec du feu

Selon les chercheurs, le feu permettait aux humains de cuire leurs aliments, se réchauffer dans des environnements froids et d'intimider certains prédateurs. La cuisson de la viande, permettant de se débarrasser de certaines toxines, a permis d'améliorer la digestion et ainsi de développer le cerveau.

Spécialiste de l'évolution humaine britannique, Chris Stringer explique que les fossiles provenant de Grande-Bretagne suggèrent que les habitants de la région étudiée étaient des Néandertaliens primitifs dont les caractéristiques crâniennes et l'ADN témoignent d'une sophistication cognitive croissante.