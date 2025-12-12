Taïwan : ce rapport top secret du Pentagone révèle que la Chine battrait l’armée américaine en cas de guerre

Un rapport du Pentagone dévoilé par le New York Times révèle que la Chine pourrait désormais anéantir une partie majeure de l’arsenal américain en cas de guerre à Taïwan.

Une onde de choc pour Washington. Alors que le président chinois Xi Jinping a ordonné à ses forces armées de se tenir prêtes à envahir Taiwan d'ici à 2027, le Pentagone a produit une évaluation classifiée, s'étalant sur plusieurs années, qui décrit le déroulement possible d'un tel conflit : le rapport «Overwatch».

Remis l'an dernier aux plus hauts responsables de la Maison Blanche, il recense les capacités de la Chine à détruire des avions de chasse, des navires de grande taille ou encore des satellites américains. Et les conclusions, dévoilées par le New York Times, sont plus qu'inquiétantes.

La Chine disposerait désormais des moyens militaires suffisants pour prendre le dessus sur les Etats-Unis. Un tableau plutôt noir qui fait écho aux déclarations de Peter Hegseth, secrétaire de la Défense, qui en novembre, expliquait que lors des exercices militaires du Pentagone contre la Chine, «nous perdons systématiquement». Et ce même si l'administration Trump portait, comme souhaité, les dépenses de défense à 1.000 milliards de dollars en 2026. Actuellement, les dépenses de défense, environ 3,4% du PIB, demeurent aujourd'hui proches de leur niveau le plus bas depuis plus de 80 ans.

Des technologies américaines dépassées

Comment expliquer que l'armée la plus puissante du monde soit à la merci de la Chine ? Selon le rapport, les États-Unis pâtissent d'une dépendance excessive du Pentagone à l'égard d'armes coûteuses et vulnérables. Au contraire, l'Empire du Milieu déploie depuis plusieurs années des armes bon marché.

Pékin disposerait de vastes réserves de missiles accumulées sur vingt ans. Comprenez : un arsenal d’environ 600 armes hypersoniques, «capables d’atteindre cinq fois la vitesse du son et difficiles à intercepter».

Pensé pour affronter des adversaires plus faibles, son dispositif de défense se révélerait «inévitablement vulnérable aux nouvelles formes d’attaque», selon le rapport. Il met également en avant l’incapacité actuelle des États-Unis à produire des armes et des munitions au rythme requis pour soutenir un conflit prolongé contre une grande puissance. D'autant plus que les États-Unis sont déjà mobilisés pour le soutien à l’Ukraine et à Israël.

Même le porte-avions USS Gerald R. Ford, fleuron de la flotte américaine mis en service en 2022 et facturé 13 milliards de dollars, serait à la merci des attaques chinoises.

Washington, qui reste le soutien le plus puissant de Taïwan, dont la Chine revendique la souveraineté, a approuvé la première vente d’armes à l'Ile depuis le retour au pouvoir en janvier de Donald Trump. En réponse, la Chine, qui menace d’utiliser la force pour la ramener sous son contrôle, s’est dite «fermement» opposée à cette vente.