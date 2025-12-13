Bélarus : 123 prisonniers libérés, dont l'opposante Maria Kolesnikova et le prix Nobel de la paix Ales Bialiatski 

Le président bélarusse a libéré une centaine de prisonniers, dont une figure de l’opposition et un prix Nobel de la paix, à l’issue de pourparlers avec Washington.

Ce samedi 13 décembre, le Bélarus a libéré le militant Ales Bialiatski, lauréat du prix Nobel de la paix 2022, ainsi que la figure de l’opposition Maria Kolesnikova. L’annonce a été faite par l’ONG de défense des droits humains Viasna. Cette décision ferait suite à des pourparlers entre Minsk et Washington.

A gauche, Maria Kolesnikova (@Sergei GAPON / AFP). A droite, Ales Bialiatski (@Vitaly PIVOVARCHIK / BELTA / AFP)

Selon une annonce publiée sur Telegram par le compte Poul Pervogo, affilié à la présidence bélarusse, le président bélarusse Alexandre Loukachenko aurait gracié en tout «123 citoyens de différents pays» à l’issue de ces discussions avec les États-Unis. Toutefois, l’identité des autres personnes concernées n’a pas été précisée.

Le 12 décembre, un émissaire américain a rencontré le président Alexandre Loukachenko afin d’engager des pourparlers entre les États-Unis et ce pays d’Europe orientale, allié de Moscou. À l’issue de ces discussions, il semblerait qu’un accord ait été trouvé.

De leur côté, les États-Unis devraient lever les sanctions visant le secteur du potassium. De son côté, le président bélarusse aurait accepté de libérer plus d’une centaine de prisonniers. En contrepartie, Alexandre Loukachenko aurait accepté de libérer plus d’une centaine de prisonniers.

Le Bélarus au cœur de la géopolitique mondiale

Pour rappel, le Bélarus est un important producteur de potassium, notamment utilisé dans la fabrication d’engrais. Toutefois, ce secteur, comme d’autres pans de l’économie du pays, est soumis à de lourdes sanctions américaines et européennes depuis 2022.

La raison ? La répression menée contre l’opposition et le soutien du pays à la Russie, dans la guerre l’opposant à l’Ukraine.

Des discussions sont en cours depuis plusieurs mois entre le Bélarus et les États-Unis. Donald Trump estimant que la proximité entre Alexandre Loukachenko et son homologue russe, Vladimir Poutine, pourrait s’avérer utile dans le cadre de la délicate médiation menée par Washington pour tenter de mettre fin à la guerre entre Kiev et Moscou.