Belgique : il affirme avoir joué les bons numéros au loto, mais un problème technique le prive du Jackpot de 3 millions d'euros

Depuis un an, un joueur du Lotto belge se bat pour obtenir un gain de trois millions d'euros. Ce Bruxellois affirme avoir validé les bons numéros dans une grille, mais un problème technique l'en avait finalement empêché.

Ne pas remporter trois millions d'euros à cause... d'un problème technique. C'est l'histoire surprenante qu'affirme avoir vécue un homme en Belgique.

Alors que ce Bruxellois remplissait quatre grilles de Lotto, son écran s'est figé «à 19h07 précisément» au moment du paiement, lui indiquant une maintenance du site de la Loterie nationale. Il ne pouvait ainsi pas valider ses grilles. Mais au moment du tirage, le joueur a découvert avec surprise qu'une des grilles comportait les six bons numéros.

Un deal de 50.000 euros refusé ?

«J'ai joué, j'ai été jusqu'aux dernières étapes. C'est le bug qui est responsable, ce n'est pas moi. J'ai fait ma part», a-t-il estimé au micro de RTL Info. Depuis, le joueur se bat en mettant en évidence des captures d'écran pour obtenir son gain de trois millions d'euros. De son côté, la Loterie nationale a insisté sur le fait que le joueur n'a pas participé au tirage, conditions générales à l'appui, et qu'il ne pouvait donc pas prétendre au gain.

«Vous remplissez votre caddie et puis vous arrivez devant la caisse au dernier moment. Mais il y a un problème informatique donc vous ne pouvez pas faire vos achats. Vous rendez vos achats et vous partez sans. C'est un peu la même chose», a assuré de son côté le porte-parole de la Loterie nationale, Jérémie Demeyer.

Selon les informations de RTL Info, la Loterie aurait finalement proposé un arrangement de 50.000 euros au joueur malheureux, mais ce dernier n'y aurait pas donné suite et préférerait régler cette affaire devant la justice. La Loterie a rappelé à ses joueurs de ne pas attendre le dernier moment pour jouer et de vérifier si un mail de confirmation a bien été envoyé après le jeu.