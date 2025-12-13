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Daesh : Donald Trump promet une riposte après l’attaque par l’État islamique qui a fait trois morts américains en Syrie

Après la mort de trois Américains en Syrie, Donald Trump a promis de riposter à cette attaque attribuée au groupe État islamique. [@Aaron SCHWARTZ/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Après la mort de trois Américains, dont deux soldats, en Syrie, Donald Trump a promis de riposter à cette attaque attribuée au groupe État islamique. 

La réponse de Donald Trump n’a pas tardé. Ce samedi 13 décembre, trois Américains, un civil et deux soldats, ont été tués en Syrie lors d’une attaque attribuée au groupe État islamique. Le président américain a rapidement pris la parole pour assurer que cette attaque ne resterait pas sans réponse. 

 

«Nous riposterons», a-t-il affirmé lors d’une session de questions-réponses improvisée alors qu’il quittait Washington D.C. en hélicoptère. Donald Trump a également déclaré sur sa plateforme Truth Social que le président syrien, Ahmed al-Chareh, était «extrêmement en colère et bouleversé» par cette attaque. 

Une délégation américaine prise pour cible  

Les deux soldats et le civil, un interprète américain, faisaient partie d’une délégation conjointe. Selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, ils ont été tués lors d’une «embuscade menée par un tireur isolé» affilié à l’organisation État islamique. 

L’attaque aurait également fait trois blessés, tous des soldats. Washington a précisé que l’assaillant avait été abattu. La délégation américaine se trouvait dans la région désertique de Palmyre dans le cadre d’une «mission de soutien aux opérations en cours de lutte contre l’EI et de contre-terrorisme dans la région», a indiqué sur X le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell. 

Sur le même sujet Voyage d'Ahmed Al-Charaa aux Etats-Unis : quels sont les enjeux de la rencontre entre le président syrien et Donald Trump ce lundi ? Lire

Donald Trump a de son côté dénoncé «une attaque du groupe État islamique contre les États-Unis et la Syrie, dans une région particulièrement dangereuse du pays, que les autorités ne contrôlent pas totalement». 

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