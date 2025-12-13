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«L'intervention de l'armée contre les narcotrafiquants en Belgique est renvoyée aux calendes grecques», analyse Claude Moniquet

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«L'intervention de l'armée contre les narcotrafiquants en Belgique est renvoyée aux calendes grecques», a expliqué Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignements, ce samedi sur CNEWS. En effet, Pour endiguer les fusillades entre trafiquants de drogue, qui sont devenues courantes dans certains quartiers de la capitale belge, le ministre de l’Intérieur avait annoncé le déploiement de soldats.

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