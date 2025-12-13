Missiles de 2.500 km de portée, ultra-furtif... Tout savoir sur le Krasnodar, ce sous-marin russe traqué dans la Manche par la Royal Navy

Reconnu pour sa furtivité ainsi que pour la variété et la portée des missiles qu’il peut transporter, le sous-marin russe de classe Kilo Krasnodar a fait sensation ces derniers jours en échappant à une traque de trois jours menée par la Royal Navy.

Un surnom équivoque : le «Trou noir». Peu connu du grand public, le sous-marin russe de classe Kilo Krasnodar a fait la Une de la presse spécialisée ces derniers jours en échappant à une traque de trois jours menée à son encontre par la Royal Navy dans la Manche.

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🔸 Un navire ravitailleur britannique, accompagné d’un hélicoptère, a suivi le sous‑marin russe Krasnodar et le remorqueur Altay alors qu’ils traversaient la mer du Nord puis le détroit du Pas‑de‑Calais pour entrer dans la Manche.



La Royal Navy… pic.twitter.com/qlWINeu1by — Little Think Tank (@L_ThinkTank) December 12, 2025

D’une longueur avoisinant les 74 mètres, pour une largeur de 10 mètres, le sous-marin Kilo Krasnodar a été mis en service par la Russie le 5 novembre 2015 au sein de la flotte russe naviguant dans la mer Noire. Le nom de sa classe «Kilo» fait référence à sa composition hybride entre diesel et électrique.

Une discrétion à toutes épreuves

Le «Krasnodar» privilégie la furtivité au détriment de la vitesse, au point d’être surnommé le «Trou noir» par la marine américaine. Ce sous-marin russe s’appuie sur une propulsion par deux générateurs diesel et un moteur électrique, lui permettant d’atteindre la vitesse de 18 km/h en surface et de 31 km/h en plongée.

Son revêtement anéchoïque en caoutchouc lui confère un avantage de taille, à savoir une réduction drastique du bruit qu’il émet lors de sa coulée, pouvant atteindre jusqu’à 300 mètres de profondeur, selon le site russe spécialisé KCHF.

Le «Trou noir» est également doté d’un radar haute fréquence MG519 Mouse Roar pour identifier les cibles et détecter des mines, ainsi que d’un radar MRK-50 Albatros pour la navigation et la détection d’obstacles à la surface.

Une portée pouvant atteindre 2.500 kilomètres

Le «Krasnodar» est équipé de lanceurs de missiles de croisière Kalibr, une classe polyvalente de missiles permettant une attaque terrestre, une lutte antinavire et une opposition anti-sous-marine. A noter que ce missile a une portée pouvant atteindre les 2.500 kilomètres en ce qui concerne les cibles terrestres.

Ce sous-marin dispose également de six tubes lance-torpilles de diamètre standard 533 mm, dont deux d’entre eux pouvant tirer des torpilles filoguidées, à savoir des projectiles sous-marins reliés au lanceur via un fil très fin pour accroître leur efficacité.