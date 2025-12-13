Plus de 1.000 morts : le terrible bilan des inondations en Indonésie endeuille tout un pays

L'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB) a indiqué ce samedi 13 décembre que les inondations et glissements de terrain qui ont touché il y a deux semaines l’Indonésie ont entraîné la mort de plus de 1.000 personnes.

Une terrible catastrophe climatique. Deux semaines après les inondations et les glissements de terrain qui ont touché les provinces de Sumatra Nord et Ouest et d'Aceh en Indonésie, le bilan humain a de nouveau augmenté.

L'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB) a indiqué ce samedi 13 décembre que 1.003 personnes avaient perdu la vie et que 218 autres étaient toujours portées disparues. Par ailleurs, les événements climatiques ont fait plus de 5.400 blessés.

Les victimes sont progressivement inhumées partout dans les régions endeuillées. (©Willy Kurniawan/Reuters)

A l’heure actuelle, 1,2 million d'habitants sont toujours hébergés dans des abris temporaires, a précisé sur son site la BNPB.

Des moussons d’une intensité extrême

La catastrophe qui a touché l’Indonésie a résulté des tempêtes tropicales et des pluies de mousson qui ont frappé l'Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie et Thaïlande) et l'Asie du Sud (Sri Lanka) durant le mois de décembre et qui ont provoqué des glissements de terrain et des crues éclair.

C'est l'une des pires catastrophes qui ait touché récemment Sumatra et notamment Aceh, à son extrémité occidentale, également balayée par le tsunami de 2004. Le coût de la reconstruction pourrait s'élever à 51.820 milliards de roupies, soit 2,6 milliards d’euros.

Face à l’ampleur de la catastrophe, le gouvernement indonésien a été sévèrement critiqué pour ne pas avoir décrété l'état de catastrophe naturelle, ce qui aurait pu permettre d'accélérer les secours et une meilleure coordination. Jakarta n'a pas non plus fait appel à l'aide internationale, contrairement au Sri Lanka.

«Ici et là, en raison des conditions naturelles et physiques, il y a eu de légers retards, mais j'ai inspecté tous les sites d'évacuation : leurs conditions sont bonnes, les services fournis sont adéquats et les provisions alimentaires sont suffisantes», a déclaré le président indonésien, Prabowo Subianto, à l'issue d'une visite à Langkat, dans la province de Sumatra Nord.