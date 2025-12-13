«Un héroïsme collectif» : Kim Jong-un admet que ses soldats déminent des terres pour les troupes russes

Une unité du génie militaire nord-coréenne a été déployée pendant quatre mois pour déminer la région russe de Koursk, mission au cours de laquelle neuf soldats ont été tués. Une rare reconnaissance par Pyongyang des missions mortelles assignées à ses soldats déployés.

La Corée du Nord a envoyé des troupes pour déminer la région russe de Koursk au début de l'année, a déclaré vendredi le dirigeant Kim Jong-un dans un discours relayé par les médias d'État.

Le dirigeant nord-coréen a présidé une cérémonie de bienvenue pour les soldats du 528e régiment du génie qui ont passé 120 jours dans la région de Koursk, qui avait été partiellement occupée par les forces ukrainiennes entre août 2024 et le printemps 2025, et a annoncé «la perte déchirante de neuf vies» au cours de cette mission.

«Héros de la République»

Le dirigeant a décerné aux neuf victimes le titre de «Héros de la République populaire démocratique de Corée» et d'autres distinctions afin de «rendre un hommage éternel à leur bravoure».

«Vous tous, officiers et soldats, avez fait preuve d'un héroïsme collectif en surmontant presque chaque jour des épreuves physiques et mentales inimaginables», a déclaré Kim Jong-un. Les troupes ont réussi à «accomplir le miracle de transformer une vaste zone dangereuse en une zone sûre et sécurisée en moins de trois mois», a-t-il ajouté.

En juin, la Russie avait annoncé le déploiement de 1.000 soldats du génie et d'environ 5.000 ouvriers nord-coréens pour «la reconstruction de la région de Koursk», reprise à l'Ukraine deux mois plus tôt par les forces russes avec l'aide d'un contingent nord-coréen. La participation de ces soldats à des opérations de déminage avait été confirmée en novembre.

Une participation active à l'effort de guerre

La Corée du Nord a activement participé à l'effort de guerre de la Russie en lui fournissant des soldats pour repousser la percée ukrainienne dans la région de Koursk. Les deux pays sont liés par un accord de défense mutuelle signé en 2024 à l'occasion d'une visite du président russe Vladimir Poutine, en Corée du Nord.

Les services de renseignement sud-coréens estiment qu'environ 10.000 soldats du Nord ont participé à la guerre contre l'Ukraine, et que 2.000 d'entre eux sont morts.