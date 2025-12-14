Allemagne : un projet d'attentat visant un marché de Noël déjoué, cinq hommes interpellés

La police allemande a procédé samedi soir à l’interpellation de cinq personnes soupçonnées de planifier une attaque de type voiture-bélier à caractère islamiste visant un marché de Noël.

Un drame évité de peu. Les autorités allemandes ont annoncé samedi soir avoir arrêté cinq hommes soupçonnés de préparer un attentat à la voiture-bélier d'inspiration islamiste visant un des milliers marchés de Noël du pays, qui se tiennent sous haute sécurité après plusieurs attaques ces dernières années.

Un an après le choc suscité par l'attentat meurtrier au marché de Magdebourg et dans une Allemagne à cran sur les questions d'immigration, un Egyptien, trois Marocains et un Syrien ont été interpellés vendredi pour ce projet censé être mis en œuvre en Bavière (sud), ont précisé la police et le parquet dans un communiqué.

«Une motivation islamiste»

«Une motivation islamiste» pourrait être à l'origine de ce projet d'attentat. L'Egyptien, âgé de 56 ans, est imam dans une mosquée dans les environs de la ville de Dingolfing-Landau, près de Munich, selon le tabloïd Bild.

Selon les autorités, il est soupçonné d'avoir appelé à viser un marché en «utilisant un véhicule pour tuer ou blesser autant de personnes que possible», selon cette source.

Les Marocains, âgés de 22, 28 et 30 ans, auraient accepté de perpétrer l'attentat tandis que le Syrien, âgé de 37 ans, les aurait encouragés. Tous les suspects ont été présentés à un juge samedi et placés en détention.

Cité par Bild, le ministre de l'Intérieur de la Bavière, Joachim Herrmann, a souligné «l'excellente coopération entre les services de sécurité» qui a permis d'empêcher la tenue d'une «attaque potentiellement motivée par l’islamisme». Les autorités n'ont pas précisé où les suspects avaient été arrêtés, ni où et quand l'attentat devait avoir lieu.

Des attentats à répétition

Les marchés traditionnels typiques de l'Allemagne qui attirent les foules en fin d'année ne cessent de se barricader depuis un attentat islamiste à Berlin qui avait fait 13 morts en 2016.

L'an dernier, un attentat à la voiture-bélier avait fait six morts et plus de 300 blessés au marché de Noël à Magdebourg, capitale régionale de l'est.