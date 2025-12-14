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Attentat à Sydney : les images impressionnantes du geste héroïque d'un passant désarmant l’un des tireurs (vidéo)

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un passant a désarmé courageusement l’un des tireurs ayant ouvert le feu ce dimanche sur la plage de Bondi à Sydney (Australie). D’après un bilan provisoire dressé par les autorités locales, cette fusillade lors du premier jour de célébration de Hanouka a fait au moins 15 morts et 40 blessés.

Un acte de bravoure qui a contribué à sauver plusieurs vies. Un homme, présent sur la plage de Bondi à Sydney (Australie) lors de la fusillade menée par, au moins, deux assaillants ce dimanche, est parvenu à désarmer l’un d’entre eux.

La vidéo de cet acte héroïque a été largement relayée d’abord par la télévision australienne puis sur les réseaux sociaux. 

Sur le même sujet Australie : deux hommes ouvrent le feu sur la plage de Bondi à Sydney, faisant au moins 10 morts et 11 blessés Lire

Sur cette dernière, on peut apercevoir le héros local se faufiler derrière une voiture avant de surprendre l’un des tireurs en lui sautant dessus dans son dos. Grâce à ce stratagème audacieux, le passant a réussi à soutirer l’arme de gros calibre de l’assaillant avant de le mettre en joug pour le neutraliser.

«Ce passant révélé le meilleur de notre pays»

Tony Abbott, ancien Premier ministre australien de 2013 à 2015, a mis en avant dans un post sur X le comportement héroïque de ce citoyen, «révélant le meilleur de notre pays».

«Les événements de Bondi Beach sont une véritable atrocité. Un drame pour les victimes et une escalade dramatique de la haine envers la communauté juive australienne. Le mal dont nous avons été témoins ce soir n'a pas sa place en Australie. Heureusement, un passant est intervenu héroïquement, révélant ainsi le meilleur de notre pays. Je prie pour toutes les personnes touchées», a tweeté l’ex-Premier ministre.

InternationalAustralieFusillade

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