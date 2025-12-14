Attentat de Sydney : qui est Ahmed Al-Ahmed, le héros qui a désarmé l'un des terroristes ?

Lors de l’attentat du Bondi Beach à Sydney (Australie) ce dimanche, les images d’un homme de 43 ans étant parvenu à désarmer l’un des assaillants ont fait le tour des réseaux sociaux. Ce héros a été identifié comme étant Ahmed Al-Ahmed, un Syrien propriétaire d’une petite boutique de fruits.

Un acte courageux face à la terreur antisémite. L’Australie a été frappée par la terreur ce dimanche 14 décembre, lors de la soirée de célébration de la fête juive de Hanouka. En effet, deux hommes, Sajid Akram, 50 ans, et son fils Naveed Akram, 24 ans, ont ouvert le feu à au moins 40 reprises sur des personnes présentes sur la plage mythique de Bondi, à Sydney.

Au total, l’attaque a fait au moins 15 morts et 42 blessés. De nombreuses vidéos de la tragédie ont été relayées sur les réseaux sociaux, dont notamment celle d'un homme qui a réussi à désarmer l'un des assaillants.

Son nom est Ahmed Al-Ahmed. Âgé de 43 ans, ce Syrien est père de deux enfants et vendeur de fruits. Cet homme, dont le courage a été salué par les dirigeants australiens et étrangers, du Premier ministre australien Anthony Albanese à Donald Trump, est actuellement à l'hôpital afin d'être soigné de ses blessures.

Qualifié de héros des centaines de fois, son courage a largement été salué sur les réseaux sociaux. Dans une publication sur X, le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud Chris Minns a écrit : «Ahmed est un véritable héros. Hier soir, son incroyable bravoure a sans aucun doute sauvé d'innombrables vies lorsqu'il a désarmé un terroriste au péril de sa vie».

«Ce fut un honneur de passer du temps avec lui et de lui transmettre les remerciements des habitants de toute la Nouvelle-Galles du Sud», a-t-il ajouté.

Ahmed is a real-life hero. Last night, his incredible bravery no doubt saved countless lives when he disarmed a terrorist at enormous personal risk.



It was an honour to spend time with him just now and to pass on the thanks of people across NSW. pic.twitter.com/3xNBW8vxvZ — Chris Minns (@ChrisMinnsMP) December 15, 2025

De son côté, le Premier ministre australien Anthony Albanese a salué le courage d'Ahmed Al-Ahmed dans un communiqué : «Nous avons vu un Australien, aujourd'hui, qui a couru vers le danger pour aider les autres. Ces Australiens sont des héros et leur courage a sauvé des vies».

My statement on the Bondi shooting attack. pic.twitter.com/LRAbMpcUEm — Anthony Albanese (@AlboMP) December 14, 2025

«C’est une personne extrêmement courageuse qui a affronté l’un des tireurs et sauvé de nombreuses vies. Cette personne, très courageuse, est actuellement hospitalisée, grièvement blessée », a commenté, ce dimanche, le président des États-Unis Donald Trump à la Maison-Blanche.

Blessé par balles à deux reprises

L'homme en question a, en effet, prouvé sa bravoure. D'après sa famille, Ahmed Al-Ahmed était en train de prendre un café lorsqu'il a entendu les coups de feu. «Il a vu que des gens perdaient la vie, et quand le tireur s’est retrouvé à court de munitions, il lui a pris son arme, mais il a été touché», a témoigné sa mère auprès d’ABC News.

En effet, ce courageux a été blessé par balles à deux reprises. Sur la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on le voit sauter sur l'un des assaillants afin de tenter de le désarmer.

This Australian is a hero.



He deserves a National ward .



Peep how he disarmed one of the terrorists, thereby reducing the No of casualties.



Bondi

Hanukah

Australia pic.twitter.com/MCQwombtHT — dR Ss (@sodyOka4) December 14, 2025

Après s'être caché derrière des véhicules garés, le Syrien a attendu que l'assaillant s'apprête à tirer un coup de feu pour lui sauter dessus. Après l'avoir ceinturé, l'homme a réussi à arracher l'arme des mains de l'agresseur avant de lui pointer le fusil dessus pour l'éloigner des civils non armés.