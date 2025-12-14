Attentat déjoué contre un marché de Noël en Allemagne : ce que l'on sait des suspects interpellés

Ce 13 décembre, les autorités allemandes ont placé en détention cinq hommes soupçonnés de préparer un attentat à la voiture-bélier dans un marché de Noël au sud du pays.

Un attentat déjoué et la magie de Noël sauvée. Ce vendredi 12 décembre, les autorités allemandes ont arrêté cinq hommes soupçonnés de préparer un attentat à la voiture-bélier visant l’un des nombreux marchés de Noël du pays.

La nouvelle a été révélée samedi 13 décembre par les autorités elles-mêmes. La police et le parquet bavarois ont indiqué qu’à peine un an après l’attentat meurtrier au marché de Magdebourg, et alors que l’Allemagne fait face à des débats similaires à ceux que connaît la France sur l’immigration, un Égyptien, trois Marocains et un Syrien ont été interpellés en Bavière. Les enquêteurs soupçonnent une «motivation islamiste» derrière ce projet.

Âgé de 56 ans, l’homme égyptien est imam dans une mosquée des environs de Dingolfing-Landau, près de Munich, selon le tabloïd Bild cité par l’AFP. Les autorités le soupçonnent d’avoir appelé à viser un marché de Noël «en utilisant un véhicule pour tuer ou blesser autant de personnes que possible».

Les trois hommes marocains, âgés de 22, 28 et 30 ans, auraient accepté de commettre l’attentat, tandis que le Syrien de 37 ans les aurait encouragés. Les cinq suspects ont été présentés à un juge le 13 décembre et placés en détention. Les autorités n'ont pas précisé où les suspects avaient été arrêtés, ni où et quand l'attentat devait avoir lieu.

Des marchés de Noël sous haute surveillance

Tradition incontournable en Allemagne, les marchés de Noël sont désormais placés sous haute sécurité, et pour cause : ils sont depuis plusieurs années la cible d’attaques.

En 2016, un attentat islamiste à Berlin avait fait treize morts. Puis, en 2024, un attentat à la voiture-bélier au marché de Noël de Magdebourg, capitale régionale de l’Est, avait fait six morts et plus de 300 blessés. Ce dernier a toutefois rouvert ses portes fin novembre. Néanmoins, les effectifs de police ont été renforcés et le marché a été entouré de blocs de béton peints en vert et rouge, aux couleurs de Noël.

Au contraire, certaines villes, comme Overath près de Cologne, ont cependant choisi d’annuler leur marché cette année en raison du coût élevé des mesures de sécurité.