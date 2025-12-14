Attentat à Sydney : ce que l'on sait des deux assaillants responsables de l'attaque

Les deux hommes armés qui ont abattu au moins 15 personnes, lors d'une célébration juive sur la célèbre plage de Bondi à Sydney (Australie) étaient un père de 50 ans et son fils de 24 ans, a déclaré la police australienne.

L'enquête se poursuit. Deux hommes ont ouvert le feu, ce dimanche 14 décembre, sur la foule qui célébrait la fête juive de Hanouka sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, en Australie, faisant, au moins, 15 morts et une quarantaine de blessés, dans un acte «terroriste» et «antisémite» selon les autorités. Pour rappel, 42 personnes restent hospitalisées.

Si les autorités ont réussi à déterminer qu'il s'agissait d'un père âgé de 50 ans et de son fils, âgé de 24 ans, les enquêteurs n'ont pour le moment pas dévoilé plus d'éléments quant à l'identité des tireurs. Leurs motivations antisémites, elles, semblent toutefois claires.

Il s'agit d'un «acte terroriste»

«Cette attaque visait la communauté juive de Sydney le premier jour de Hanouka», fête juive qui était célébrée à ce moment-là sur la plage, a déclaré lors d'une conférence de presse le Premier ministre de l'État, Chris Minns.

Il s'agit d'un «acte terroriste», a confirmé le chef de la police locale, Mal Lanyon, à l'AFP, avant de poursuivre : «Nous avons découvert un engin explosif artisanal dans une voiture liée au criminel décédé».

L'attaque a eu lieu dimanche soir sur la plage la plus célèbre d'Australie, habituellement très fréquentée pendant le week-end par des foules de promeneurs, de nageurs et de surfeurs. «Nous avons entendu les coups de feu. C'était choquant (...) dix minutes de détonations incessantes. On aurait dit une arme puissante», a déclaré à l'Agence France Presse Camilo Diaz, un étudiant chilien de 25 ans présent sur les lieux.

Le commissaire de police de Nouvelle-Galles du Sud, Mal Lanyon, a déclaré au sujet des deux terroristes : «L'homme de 50 ans est décédé. L'homme de 24 ans est actuellement à l'hôpital» lors d'une conférence de presse.