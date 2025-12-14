L'Australie va mettre ses drapeaux en berne en signe de deuil national après la fusillade de Bondi Beach, qui a fait 15 morts, a annoncé lundi le Premier ministre Anthony Albanese. "Les drapeaux seront en berne dans tout le pays aujourd'hui en hommage aux victimes et aux blessés", a déclaré M. Albanese. Les autorités évoquent une attaque "terroriste" et "antisémite".
Un jeune ingénieur informatique français de 27 ans, Dan Elkayam, a été tué dans l'attaque contre des juifs perpétrée à Sydney, en Australie, où il travaillait depuis tout juste un an.
L'annonce a été faite peu après 19h00 par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
"C'est avec une immense tristesse que nous avons appris que notre compatriote Dan Elkayam compterait parmi les victimes de l'attaque terroriste abjecte qui a frappé les familles juives rassemblées sur la plage de Bondi à Sydney, au premier jour de Hanouka", a écrit le ministre sur X.
L'Australie va mettre ses drapeaux en berne en signe de deuil national après la fusillade de Bondi Beach, qui a fait 15 morts, a annoncé lundi le Premier ministre Anthony Albanese.
"Les drapeaux seront en berne dans tout le pays aujourd'hui en hommage aux victimes et aux blessés", a déclaré M. Albanese. Les autorités évoquent une attaque "terroriste" et "antisémite".
Les deux hommes armés qui ont abattu 15 personnes lors d'une célébration juive sur la célèbre plage de Bondi à Sydney étaient un père de 50 ans et son fils de 24 ans, a déclaré lundi la police australienne.
"L'homme de 50 ans est décédé. L'homme de 24 ans est actuellement à l"hôpital", a annoncé le commissaire de police de Nouvelle-Galles du Sud, Mal Lanyon, lors d'une conférence de presse.
Quinze personnes ont été tuées et au moins 40 autres blessées dans la fusillade qui s'est déroulée pendant une fête juive sur la plage de Bondi à Sydney, en Australie, a indiqué la police d'Etat tôt lundi dans un nouveau bilan. "La police peut confirmer que 15 personnes sont décédées et que 40 personnes restent hospitalisées après la fusillade survenue hier à Bondi", a publié la police de Nouvelle-Galles du Sud sur X. Le communiqué ne précisait pas si le bilan incluait l'un des tireurs, mort lors de l'attaque.
J’apprends avec une profonde tristesse la mort de notre compatriote Dan Elkayam lors de l’attentat terroriste antisémite à Sydney.
Je pense à sa famille et à ses proches et leur exprime la pleine solidarité de la Nation.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2025
C'est avec une immense tristesse que nous avons appris que notre compatriote Dan Elkayam compterait parmi les victimes de l'attaque terroriste abjecte qui a frappé les familles juives rassemblées sur la plage de Bondi à Sydney, au premier jour de Hanouka.
Nous pleurons avec sa…
— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) December 14, 2025
Ce dimanche 14 décembre, plusieurs dizaines de personnes ont décidé de se rendre devant l'ambassade d'Australie en France pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de Sydney où 11 personnes ont perdu la vie.
Antisemitism is a cancer. pic.twitter.com/oz44ixjpAP
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 14, 2025
A message from The King to the people of Australia following the antisemitic terrorist attack at Bondi Beach. pic.twitter.com/yopJaWZF9s
— The Royal Family (@RoyalFamily) December 14, 2025
«Alors qu'une attaque d'ores et déjà qualifiée de terroriste par les autorités australiennes vient de viser la communauté juive rassemblée pour célébrer les fêtes d'Hanouka, je vous demande de renforcer la présence des forces de sécurité intérieure autour des lieux de culte juifs, en particulier dans le cadre des célébrations du 14 au 22 décembre», a déclaré Laurent Nuñez dans une note adressée aux préfets, ce dimanche 14 décembre.
Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a affirmé que «la terreur et la haine ne doivent jamais triompher».
Ukraine stands in solidarity with Australia in the face of the brutal terrorist attack at Bondi Beach, Sydney, which targeted the Jewish community at the start of Hanukkah. We express condolences to the families and loved ones of those killed and wish a swift and full recovery to…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2025
«L’Ukraine est solidaire de l’Australie suite à l’attentat terroriste odieux perpétré à Bondi Beach, à Sydney, qui a ciblé la communauté juive au début de Hanoucca. Nous présentons nos condoléances aux familles et aux proches des victimes et souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés. La terreur et la haine ne doivent jamais triompher ; elles doivent être vaincues partout et en tout temps», a assuré ce dernier sur X.
Florence Bergeaud-Blackler, la présidente du centre européen de recherche et d'information sur le frérisme, a mis en lien le «massacre de Sydney» et «les manifestations islamistes pro-Hamas».
Le massacre de Sydney a tout à voir avec les manifestations islamistes pro-Hamas.
« Melbourne est à nous. L’Australie est à nous. Le monde est à nous. » Nasser Mashini https://t.co/61DHjeBHhA
— Florence Bergeaud-Blackler 🎓 (@FBBlackler) December 14, 2025
«Le massacre de Sydney a tout à voir avec les manifestations islamistes pro-Hamas. “Melbourne est à nous. L’Australie est à nous. Le monde est à nous” Nasser Mashini», a assuré cette dernière sur X.
Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a estimé que «l'antisémitisme n’a pas sa place dans ce monde» en réaction aux attaques perpétrées à Sydney ce dimanche.
The United States strongly condemns the terrorist attack in Australia targeting a Jewish celebration.
Antisemitism has no place in this world. Our prayers are with the victims of this horrific attack, the Jewish community, and the people of Australia.
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 14, 2025
«Les États-Unis condamnent fermement l'attaque terroriste perpétrée en Australie contre une célébration juive. L’antisémitisme n’a pas sa place dans ce monde. Nos pensées accompagnent les victimes de cette attaque odieuse, la communauté juive et le peuple australien», a commenté ce dernier sur X.
Giorgia Meloni, la présidente du Conseil des ministres de la République italienne, a condamné ce dimanche «toutes les formes de violence et d’antisémitisme» après les attaques orchestrées à Sydney.
Seguo con profondo dolore le drammatiche notizie che arrivano da Sydney. Nel condannare ancora una volta con fermezza ogni forma di violenza e di antisemitismo, l’Italia esprime il proprio cordoglio per le vittime e si stringe ai loro cari, ai feriti, alle comunità ebraiche e…
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 14, 2025
«J’ai suivi avec une profonde tristesse les événements tragiques en provenance de Sydney. Tout en condamnant fermement une fois de plus toutes les formes de violence et d’antisémitisme, l’Italie présente ses condoléances aux victimes et exprime sa plus profonde sympathie à leurs proches, aux blessés et aux communautés juives, et renouvelle son amitié avec le peuple australien», a affirmé cette dernière sur X.
Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, a indiqué que «le terrorisme barbare n'a pas de frontières» et qu'il «nécessite une réponse implacable».
Bouleversantes images de la tuerie antisémite sur une plage de Sydney. Le terrorisme barbare n’a pas de frontières, il nécessite une réponse implacable face aux semeurs de mort et aux idéologies criminelles tel l’islamisme qui l’alimentent. Nos pensées les plus émues pour les…
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 14, 2025
«Bouleversantes images de la tuerie antisémite sur une plage de Sydney. Le terrorisme barbare n’a pas de frontières, il nécessite une réponse implacable face aux semeurs de mort et aux idéologies criminelles tel l’islamisme qui l’alimentent. Nos pensées les plus émues pour les victimes, leurs proches et le peuple australien dans cette tragique épreuve», a assuré la chef de file du RN sur X.
Le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, s'est dit «révolté» des attaques menées à Sydney ce dimanche, tout en assurant que «le Royaume-Uni sera toujours solidaire de l'Australie et de la communauté juive».
Chanukah should be a time of celebration and joy.
The news that the Bondi beach attack was an antisemitic terrorist attack against Jewish families at a Chanukah event is sickening.
My thoughts are with the victims and their families.
The United Kingdom will always stand with…
— Keir Starmer (@Keir_Starmer) December 14, 2025
«Hanoukka devrait être un moment de fête et de joie. L'information selon laquelle l'attaque de la plage de Bondi était un attentat terroriste antisémite contre des familles juives lors d'une fête de Hanoukka est révoltante. Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles. Le Royaume-Uni sera toujours solidaire de l'Australie et de la communauté juive. Nous collaborons activement avec les CST (Organisation britannique chargée de la sécurité des Juifs) pour assurer le maintien de l'ordre lors des célébrations de Hanoukka», a indiqué ce dernier sur X.
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a accusé le gouvernement australien d'avoir «jeté de l'huile sur le feu de l'antisémitisme» avant la fusillade de dimanche à Sydney au cours de laquelle 11 personnes ont été tuées lors d'une célébration juive.
«Il y a trois mois, j'ai écrit au Premier ministre australien pour lui dire que votre politique jetait de l'huile sur le feu de l'antisémitisme», a-t-il déclaré, en référence à une lettre envoyée à Anthony Albanese en août après l'annonce par Canberra de sa décision de reconnaître un Etat palestinien.
«L'antisémitisme est un cancer qui se propage lorsque les dirigeants restent silencieux et n'agissent pas», a ajouté Benjamin Netanyahou, lors d'un discours télévisé prononcé à l'occasion d'un événement dans le sud d'Israël.
Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est dit «sans voix» après l'attaque antisémite de Sydney.
Gabriel Attal, le président du groupe Ensemble pour la République à l’Assemblée nationale et député des Hauts-de-Seine, a assuré que la France se tenait «aux côtés de l’Australie dans cette épreuve» et que «votre douleur est la nôtre».
En pleine célébration de Hanouka, l’horreur antisémite a frappé l'Australie.
Le terrorisme a frappé Sydney.
Mes pensées vont aux victimes de la fusillade de Bondi Beach, à leurs proches et aux nombreux blessés qui luttent pour la vie.
Nous nous tenons aux côtés de l’Australie…
— Gabriel Attal (@GabrielAttal) December 14, 2025
«En pleine célébration de Hanouka, l’horreur antisémite a frappé l'Australie. Le terrorisme a frappé Sydney. Mes pensées vont aux victimes de la fusillade de Bondi Beach, à leurs proches et aux nombreux blessés qui luttent pour la vie. Nous nous tenons aux côtés de l’Australie dans cette épreuve. Votre douleur est la nôtre. L’antisémitisme est un poison mortel. Nous ne tolérerons jamais que la haine dicte sa loi, ni à Sydney, ni ailleurs», a assuré ce dernier sur X.
Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), Yonathan Arfi, a regretté un troisième «attentat terroriste antisémite» orchestré cette année après celui de «Washington en mai» et de «Manchester en octobre».
Terrorisme antisémite. Une fois de plus.
Après Washington en mai ou Manchester en octobre, c'est Sydney qui est frappée par un attentat terroriste antisémite.
Sentiment d'horreur face aux images de cette attaque lâche et meurtrière. Pour les Français juifs, cela évoque le… pic.twitter.com/pN0HXAuedf
— Yonathan Arfi (@Yonathan_Arfi) December 14, 2025
«Terrorisme antisémite. Une fois de plus. Après Washington en mai ou Manchester en octobre, c'est Sydney qui est frappée par un attentat terroriste antisémite. Sentiment d'horreur face aux images de cette attaque lâche et meurtrière. Pour les Français juifs, cela évoque le souvenir de Toulouse ou de l'Hypercacher. Mais ces terroristes ne gagneront pas et la vie juive ne reculera pas. Ni à Sydney, ni à Paris, ni ailleurs», a indiqué ce dernier sur X.
Le président de la République, Emmanuel Macron, a affirmé que la France «continuera de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite qui nous meurtrit tous» en réaction à l'attaque orchestrée à Sydney ce dimanche.
À Sydney, une attaque terroriste antisémite a frappé des familles rassemblées pour célébrer Hanouka.
La France exprime ses pensées pour les victimes, les blessés et leurs proches. Elle partage la douleur du peuple australien et continuera de lutter sans faiblesse…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2025
«À Sydney, une attaque terroriste antisémite a frappé des familles rassemblées pour célébrer Hanouka. La France exprime ses pensées pour les victimes, les blessés et leurs proches. Elle partage la douleur du peuple australien et continuera de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite qui nous meurtrit tous, partout où elle frappe», a indiqué Emmanuel Macron sur X.
La police australienne a indiqué qu'un «engin explosif artisanal» avait été retrouvé dans une voiture liée à l'un des suspects de l'attaque meurtrière survenue dimanche sur la plage de Bondi à Sydney.
«Nous avons trouvé un engin explosif artisanal dans une voiture liée à l'assaillant décédé», a déclaré à la presse le chef de la police régionale, Mal Lanyon, à la suite de cette attaque dont le bilan a été réévalué à 11 morts.
La présidente de la Commission Européenne, Ursula Von der Leyen, a également réagi à l'attaque orchestrée en Australie, se déclarant «choquée par cette attaque tragique».
Shocked by the tragic attack at Bondi Beach.
I send my heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims.
Europe stands with Australia and Jewish communities everywhere.
We are united against violence, antisemitism and hatred.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 14, 2025
«Choquée par l'attaque tragique de Bondi Beach. J'adresse mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. L'Europe est solidaire de l'Australie et des communautés juives du monde entier. Nous sommes unis contre la violence, l'antisémitisme et la haine», a estimé cette dernière dans un post sur X.
L’attaque de Sydney est considérée comme un acte «terroriste» par la police. «Notre pôle de commandement antiterroriste mènera cette enquête avec les enuqêteurs issus du pôle étatique de commandement criminel. Nous ne ménagerons aucun effort», a déclaré la police. La communauté juive était visée pour le premier jour de Hanouka, selon un responsable régional.
Antonio Guterres, le secrétaire-général des Nations-Unies, a regretté une «attaque odieuse et meurtrière perpétrée aujourd'hui contre des familles juives réunies à Sydney pour célébrer Hanoukka».
I am horrified and condemn today’s heinous deadly attack on Jewish families gathered in Sydney to celebrate Hannukah.
My heart is with the Jewish community worldwide on this first day of Hannukah, a festival celebrating the miracle of peace and light vanquishing darkness.
— António Guterres (@antonioguterres) December 14, 2025
«Je suis horrifié et je condamne fermement l'attaque odieuse et meurtrière perpétrée aujourd'hui contre des familles juives réunies à Sydney pour célébrer Hanoukka. En ce premier jour de Hanoucca, fête célébrant le miracle de la paix et de la lumière triomphant des ténèbres, mes pensées accompagnent la communauté juive du monde entier», a indiqué ce dernier sur X.
Renaud Muselier, le président du conseil régional de Provence-Alpes Côte d’Azur, a réagi à la fusillade perpétrée sur la plage de Bondi en Australie ce dimanche en affirmant que «la haine antisémite a encore tué».
La haine antisémite a encore tué, sur la plage de Bondi en Australie. La Région Sud pense aux victimes, aux familles et aux héros qui ont désarmé le terroriste.
Tous aux côtés de la communauté juive, qui célèbre Hanouka dès aujourd’hui ! L’antisémitisme est un poison mortel. pic.twitter.com/jm7vLbxGJa
— Renaud Muselier (@RenaudMuselier) December 14, 2025
«La haine antisémite a encore tué, sur la plage de Bondi en Australie. La Région Sud pense aux victimes, aux familles et aux héros qui ont désarmé le terroriste. Tous aux côtés de la communauté juive, qui célèbre Hanouka dès aujourd’hui ! L’antisémitisme est un poison mortel», a indiqué ce dernier sur X.
La télévision australienne a relayé les images d'un passant héroïque désarmant l'un des deux tireurs ayant ouvert le feu ce dimanche sur la plage de Bondi à Sydney.
WATCH: Bystander disarms active shooter at Bondi Beach in Sydney pic.twitter.com/g7lrayGWYr
— BNO News (@BNONews) December 14, 2025
Le président israélien Isaac Herzog a condamné un «horrible attentat perpétré à Sydney». Selon plusieurs médias locaux, un événement lié à la fête juive de Hanouka aurait été en cours sur la plage visée au moment de la fusillade.
הלב החסיר פעימה עם קבלת הידיעה על הפיגוע הנורא בסידני, אוסטרליה, כנגד אחיותינו ואחינו באירוע הדלקת נר ראשון של חג החנוכה.
שוחחתי כעת עם דיויד אוסיפ, מראשי הקהילה היהודית בסידני שבדיוק נאם באירוע בעת פרוץ הירי, וביקשתי דרכו לחזק בשם העם כולו את יקירינו באחת הקהילות היהודיות… pic.twitter.com/C4jEyt5PSg
— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 14, 2025
«Nos cœurs ont fait un bond en apprenant la nouvelle de l'horrible attentat perpétré à Sydney, en Australie, contre nos sœurs et nos frères lors de la première cérémonie d'allumage des bougies de la fête de Hanoukka (...) Nous avons averti à plusieurs reprises le gouvernement australien de la nécessité d'agir avec détermination et d'éradiquer l'antisémitisme criminel et généralisé dans le pays, afin de prévenir tout préjudice aux Juifs qui y vivent», a tweeté Isaac Herzog.
— Anthony Albanese (@AlboMP) December 14, 2025
Dix personnes sont décédées dans la fusillade sur la plage de Bondi à Sydney. «Les scènes à Bondi sont choquantes et bouleversantes», a écrit le premier ministre australien Anthony Albanese dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.
UPDATE: A police operation is ongoing after a public place shooting by two men at Bondi Beach earlier today.
Ten people have been confirmed dead, including a man believed to be one of the shooters. The second alleged shooter is in a critical condition.
At this time, a further… https://t.co/lekTjxqf85
— NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025
Selon ABC, les services de secours australiens NSW ont indiqué que 16 personnes avaient été transportées à l’hôpital après les tirs à Bondi Beach.
Selon les services de secours locaux, 8 personnes sont hospitalisées après des tirs sur la célèbre plage de Bondi à Sydney.
«Nous pouvons seulement vous dire que nous avons soigné plusieurs personnes sur place et qu’à ce stade, huit personnes ont été transportées vers différents hôpitaux de Sydney», a déclaré à l’AFP un porte-parole du service d’ambulance de Nouvelle-Galles du Sud.
La police australienne a annoncé l’arrestation de deux suspects lors d’un «incident» sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, les médias faisant pour leur part état de tirs. Selon le journal Sydney Morning Herald, un tireur présumé a été atteint par balles par la police et un autre a été arrêté.
Située dans l’est de Sydney, Bondi est la plage la plus célèbre d’Australie et attire un grand nombre de touristes, de surfeurs et de nageurs, tout particulièrement durant les week-ends.
La police australienne a ordonné ce dimanche au public de se mettre à l’abri en raison d’un «incident en cours» sur la célèbre plage de Bondi à Sydney.
Police are responding to a developing incident at Bondi Beach and are urging the public to avoid the area.
Anyone at the scene should take shelter.
Police are on scene and more information will be provided when it comes to hand. pic.twitter.com/0oNDxplNzx
— NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025
«La police est en train d’intervenir sur un incident en cours à la plage de Bondi et ordonne au public d’EVITER le secteur. Quiconque sur place doit chercher à se mettre à l’abri», a écrit la police de l’Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud dans un communiqué sur les réseaux sociaux.
Les précisions juste ici.