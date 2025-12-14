Un jeune ingénieur informatique français de 27 ans, Dan Elkayam, a été tué dans l'attaque contre des juifs perpétrée à Sydney, en Australie, où il travaillait depuis tout juste un an.

L'annonce a été faite peu après 19h00 par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

"C'est avec une immense tristesse que nous avons appris que notre compatriote Dan Elkayam compterait parmi les victimes de l'attaque terroriste abjecte qui a frappé les familles juives rassemblées sur la plage de Bondi à Sydney, au premier jour de Hanouka", a écrit le ministre sur X.