Attentat à Sydney : «La menace de l’islam radical existe depuis des années, il y a un déni des dirigeants européens», déplore Xenia Fedorova

Invitée sur CNEWS, ce dimanche 14 décembre, Xenia Fedorova a analysé les récents événements qui ont marqué la ville de Sydney (Australie), avec une fusillade qui a éclaté sur la plage de Bondi et qui a fait, au moins, onze morts. «La menace de l’islam radical existe depuis des années, il y a un déni des dirigeants européens», a déploré la journaliste.