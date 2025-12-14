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Attentat à Sydney : «La menace de l’islam radical existe depuis des années, il y a un déni des dirigeants européens», déplore Xenia Fedorova

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Invitée sur CNEWS, ce dimanche 14 décembre, Xenia Fedorova a analysé les récents événements qui ont marqué la ville de Sydney (Australie), avec une fusillade qui a éclaté sur la plage de Bondi et qui a fait, au moins, onze morts. «La menace de l’islam radical existe depuis des années, il y a un déni des dirigeants européens», a déploré la journaliste.

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