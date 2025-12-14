Attentat à Sydney : Laurent Nuñez demande aux préfets de renforcer la sécurité près des lieux de culte juifs 

Après l’attaque survenue le 14 décembre à Sydney, visant un rassemblement de personnes juives célébrant le premier jour de Hanouka, le ministre de l’Intérieur français a demandé aux préfets de renforcer la sécurité aux abords des lieux de culte juifs.

Ce dimanche 14 décembre en Australie, aux alentours de 18h45, deux individus ont ouvert le feu sur la foule alors qu'elle célébrait la fête juive de Hanouka. Cet acte, qualifié de «terroriste» et «d’antisémite», selon les autorités, s’est déroulé sur la plage de Bondi, à Sydney, et a fait 11 morts et 29 blessés.

Depuis ce dimanche matin, les réactions internationales se sont multipliées. Le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président israélien Isaac Herzog ainsi que son Premier ministre Benjamin Netanyahou, le gouvernement iranien, les États-Unis, le chancelier allemand Friedrich Merz, la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont tous condamné cet événement tragique.

Renforcer la sécurité

En France, Emmanuel Macron a assuré que la lutte contre la haine antisémite se poursuivrait sans relâche. Dans ce cadre, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a demandé aux préfets de renforcer la sécurité aux abords des lieux de culte juifs, en particulier dans le cadre des célébrations d’Hanouka qui se tiennent du 14 au 22 décembre.

Transmise par télégramme officiel au préfet de police ainsi qu’aux préfets de zone de défense et de sécurité, de région et de département, la consigne appelle à un «maintien d’une extrême vigilance». Elle prévoit notamment la mise en œuvre des mesures suivantes :

Des prises de contact renforcées avec les responsables cultuels et les élus locaux ;

Une évaluation systématique de la situation avant les offices, célébrations ou processions, afin de garantir la sécurité. Celle-ci inclut des contrôles visuels des flux entrants, une adaptation de l’accueil des fidèles et une gestion adaptée des véhicules ;

Un renforcement de la présence des forces de sécurité, en particulier aux heures d’arrivée et de départ des fidèles.

Un assaillant mort, le second dans un état critique

L’un des auteurs de l’attaque de Sydney a été tué par les autorités, tandis que l’autre, blessé, se trouve actuellement dans un état critique, comme l’a rapporté la police de l’État de Nouvelle-Galles-du-Sud. Tous deux étaient munis de fusils semi-automatiques.

«Cette attaque visait la communauté juive de Sydney le premier jour de Hanouka», fête juive qui était célébrée à ce moment-là sur la plage, a déclaré lors d'une conférence de presse le Premier ministre de l'État, Chris Minns. À la tombée de la nuit, la zone habituellement très animée a été rapidement évacuée, la police armée bouclant des rues très fréquentées.