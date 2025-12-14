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Australie : deux hommes ouvrent le feu sur la plage de Bondi à Sydney, faisant au moins 10 morts et 11 blessés

«Toute personne présente sur les lieux doit se mettre à l’abri», a déclaré la police de Nouvelle-Galles du Sud. [DAVID GRAY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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La police de Nouvelle-Galles du Sud a fait état ce dimanche en fin d’après-midi d’un «incident en cours» impliquant plusieurs coups de feu tirés sur la plage de Bondi à Sydney (Australie). Deux suspects ont été interpellés.

Une scène de chaos. Deux hommes ont ouvert le feu sur la foule présente sur la plage de Bondi à Sydney (Australie) ce dimanche en fin d’après-midi, faisant au moins 10 morts, dont l’un des deux tireurs et 11 blessés, dont deux policiers, selon un premier bilan dressé par les autorités locales.

«Une opération de police est en cours après une fusillade survenue plus tôt dans la journée sur la plage de Bondi, impliquant deux hommes. Dix personnes sont décédées, dont un homme soupçonné d'être l'un des tireurs. Le second tireur présumé est dans un état critique. À l'heure actuelle, on dénombre 11 blessés supplémentaires, dont deux policiers», a résumé la police de Nouvelle-Galles du Sud sur X.

Les services d'ambulance de Nouvelle-Galles du Sud ont été appelés sur les lieux vers 18h45 suite à des signalements de plusieurs personnes blessées par balle, a indiqué un porte-parole. Vingt-cinq unités, dont des hélicoptères et des ambulances de soins intensifs, étaient présentes sur place, selon The Guardian.

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Plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux ont montré deux hommes vêtus de noir traversant un pont à Bondi Beach et ouvrant le feu à au moins 12 reprises.

«Les scènes à Bondi sont choquantes et bouleversantes. Les forces de l’ordre et les services d’urgence sont sur le terrain et s’efforcent de sauver des vies. Mes pensées vont à toutes les personnes touchées», a réagi le Premier ministre australien, Anthony Albanese, sur X.

L’un des hommes présents sur la plage au moment du drame est parvenu à désarmer l’un des deux tireurs, comme en atteste une vidéo largement relayée par la télévision australienne.

«La nécessité d’éradiquer l’antisémitisme criminel et généralisé»

Dimanche était le premier jour de la fête juive de Hanoukka. Un événement en cet honneur était justement organisé à 17h (heure locale) sur la plage de Bondi pour permettre à des centaines de Juifs de commémorer cette fête.

«Nos cœurs ont fait un bond en apprenant la nouvelle de l'horrible attentat perpétré à Sydney, en Australie, contre nos sœurs et nos frères lors de la première cérémonie d'allumage des bougies de la fête de Hanoukka», a regretté Isaac Herzog, le président israélien, sur X.

«Nous avons averti à plusieurs reprises le gouvernement australien de la nécessité d'agir avec détermination et d'éradiquer l'antisémitisme criminel et généralisé dans le pays, afin de prévenir tout préjudice aux juifs qui y vivent», a conclu ce dernier. 

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