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États-Unis : deux personnes tuées dans une fusillade sur un campus universitaire, un suspect interpellé

400 membres des forces de l'ordre ont été déployés sur le campus de Brown. [REUTERS/Taylor Coester]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
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Une fusillade a éclaté sur le campus de l’université américaine de Brown ce samedi 13 décembre. Le bilan fait état de deux morts et de neuf blessés, tous étudiants, ont indiqué les autorités, précisant que le tireur était toujours en fuite.

Une nouvelle fusillade aux États-Unis. L’université de Brown, l’une des plus prestigieuses du pays, a été le théâtre d’une attaque ce samedi 13 décembre. Un tireur a abattu deux étudiants et en a blessé neuf autres.

Sur les neuf étudiants blessés, huit l'ont été grièvement mais sont dans un état stable, a déclaré lors d'une conférence de presse Brett Smiley, le maire de Providence, capitale du petit État du Rhode Island (nord-est).

«C'est hélas un jour comme la ville de Providence et l'État du Rhode Island priaient pour qu'il n'arrive jamais», s'est lamenté l'élu en référence aux drames réguliers provoqués par les armes à feu à travers les États-Unis.

Lors d'une seconde conférence de presse dans la soirée, Brett Smiley a précisé que l'auteur des coups de feu n'avait pas encore été appréhendé et que plus de 400 membres des forces de l'ordre avaient été déployés.

Un appel à témoin pour identifier le tireur

A 22h ce samedi (4h du matin, heure française), l'ordre de rester confiné à l'intérieur de bâtiments restait en vigueur pour la zone autour de l'université. Selon Frank Doyle, un responsable de l'établissement Brown, les tirs ont eu lieu dans le bâtiment d'ingénierie et de physique, où se déroulaient des examens.

La police a rendu publique une vidéo où l'auteur présumé des faits sort du bâtiment, vêtu d'habits sombres. Des témoins ont rapporté qu'il portait également «un masque de camouflage gris», a précisé le chef adjoint de la police de Providence, Tim O'Hara, appelant des témoins à apporter toute information utile à l'enquête.

Aucune arme n'a été pour l'instant retrouvée par les autorités.

Donald Trump a déclaré sur sa plateforme Truth Social avoir été informé de la situation, et que la police fédérale, le FBI, était sur place. Après avoir affirmé dans un premier temps que le suspect avait été arrêté, le président américain a publié un second message dans lequel il a déclaré que la police locale était revenue sur cette annonce.

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les États-Unis affichent le taux de mortalité par armes à feu le plus élevé de tous les pays développés.

Sur le même sujet Daesh : Donald Trump promet une riposte après l’attaque par l’État islamique qui a fait trois morts américains en Syrie Lire

Les tueries sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés au port d'arme, garanti par la Constitution.

En 2024, plus de 16.000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon l'ONG Gun Violence Archive.

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