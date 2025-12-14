États-Unis : une défaillance moteur d'un Boeing 777 provoque un incendie à l'aéroport de Washington

Un Boeing 777 a été contraint de faire demi-tour après la défaillance d'un moteur au décollage. À destination de Tokyo, le vol est retourné à l'aéroport de Washington Dulles moins d'une heure après avoir quitté la piste d'atterrissage.

Un nouvel incident signalé sur un appareil du constructeur américain. Un Boeing 777 de la compagnie aérienne United Airlines a dû faire demi-tour après le décollage. Reliant Washington à Tokyo, l'appareil a connu une défaillance moteur après le départ, causant un incendie près de la piste.

Un Boeing 777-200ER d'United Airlines a dû faire demi-tour après le décollage de l’aéroport de Washington Dulles (États-Unis) à cause d'une panne moteur provoquant un incendie près de la piste. Aucun blessé signalé. — AFP pic.twitter.com/zX4ycBvREW — inews (@intnewsfr) December 14, 2025

«Peu après le décollage, le vol United 803 est retourné à Washington Dulles et s'est posé en toute sécurité pour régler un problème de perte de puissance de l'un de ses moteurs», a indiqué la compagnie avant d'assurer qu'aucun des 275 passagers et 15 membres d'équipage n'avaient été blessé.

Une réponse rapide au danger

«À la suite de l'incident, l'avion a été aperçu en train de manœuvrer (...) pour se délester de carburant, une procédure cruciale de sécurité pour réduire le poids de l'avion avant de tenter un atterrissage d'urgence», a expliqué le site spécialisé AirLive.

Le ministre des Transports américain, Sean Duffy, a réagi sur X, ajoutant des détails : «Un morceau du capot du moteur s'est détaché et a pris feu, déclenchant un incendie de broussailles au sol».

La piste touchée par l'incendie a été fermée «pendant un temps limité», avait annoncé la porte-parole du ministre des Transports. Avant d'ajouter que l'aéroport de la capitale fédérale dispose de nombreuses pistes. L'incident n'a donc pas affecté le reste du trafic de l'aéroport.

L'appareil aurait été livré en novembre 1998, selon l'immatriculation fournie par le site. L'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) a précisé être en train de rassembler des données de l'incident afin de déterminer si une enquête sera ouverte dans les prochains jours.