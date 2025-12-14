Fusillade aux Etats-Unis : une personne interpellée par la police, quelques heure après le drame survenu à l'université de Brown

Une interpellation a eu lieu dimanche dans le cadre des investigations menées après la fusillade survenue à l’université Brown, à Providence, ayant fait deux morts et neuf blessés.

La police a arrêté dimanche une personne dans le cadre de l'enquête sur la fusillade à l'université Brown de Providence, a annoncé le maire de cette ville de la côte est des Etats-Unis, Brett Smiley.

«Nous levons avec effet immédiat les mesures de confinement mises en place dans l'université Brown», a ajouté le maire au cours d'une conférence de presse.

Présent à ses côtés, le colonel de la police Oscar Perez a précisé que l'arrestation était survenue dimanche matin et que les enquêteurs n'étaient pour le moment pas à la recherche d'un autre suspect.

«Nous levons avec effet immédiat les mesures de confinement mise en place dans l'université Brown», a ajouté Brett Smiley.

Des tirs sur le campus de l'université Brown, l'une des plus prestigieuses aux Etats-Unis, ont fait deux morts et neuf blessés samedi, tous des étudiants, ont annoncé les autorités locales, l'auteur étant toujours traqué dimanche par les forces de l'ordre.