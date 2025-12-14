Attentat à Sydney : «On s'est tous enfui en courant», témoigne une Française présente sur les lieux

«On s'est tous enfui en courant. Je me suis cachée dans un parking alors que j'entendais encore des coups de feu», a relaté Jenna, une jeune Française présente sur les lieux lors de la fusillade qui a éclaté ce dimanche sur la plage de Bondi à Sydney (Australie). «Cette soirée devait être un événement merveilleux et joyeux, et on repart finalement avec un drame», a-t-elle ajouté alors que plusieurs personnes s'étaient rassemblées pour la fête juive d'Hanouka.