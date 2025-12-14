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Attentat à Sydney : «On s'est tous enfui en courant», témoigne une Française présente sur les lieux

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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«On s'est tous enfui en courant. Je me suis cachée dans un parking alors que j'entendais encore des coups de feu», a relaté Jenna, une jeune Française présente sur les lieux lors de la fusillade qui a éclaté ce dimanche sur la plage de Bondi à Sydney (Australie). «Cette soirée devait être un événement merveilleux et joyeux, et on repart finalement avec un drame», a-t-elle ajouté alors que plusieurs personnes s'étaient rassemblées pour la fête juive d'Hanouka.

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