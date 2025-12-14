Météo de Noël : voici les 15 pays en Europe où il y aura le plus de chances d’avoir de la neige 

C’est le rêve de nombreux enfants : vivre un Noël sous la neige. Une probabilité faible en France, mais qui augmente ailleurs en Europe. Voici les 15 pays ayant les meilleures chances d’être recouverts d’un manteau blanc le matin du 25 décembre.

Le sapin, le Père Noël, les cadeaux et la neige : en somme, le Noël parfait. Celui que l’on imagine enfant, que l’on retrouve dans les films de Noël et dans l’imaginaire collectif. Pourtant, en France, la neige se fait de plus en plus rare, notamment le 25 décembre.

Et cette année encore, en raison de températures anormalement élevées pour la saison, la déception devrait une nouvelle fois être au rendez-vous.

Toutefois, tous les pays européens ne sont pas logés à la même enseigne. Si votre rêve est de faire un bonhomme de neige le matin du 25 décembre ou encore d’ouvrir vos cadeaux derrière des fenêtres enneigées, voici les destinations où il faut se rendre.

Direction l’Europe de l’Est

Selon les données compilées par whitexmas.app, la majorité de l’Europe de l’Est devrait se réveiller sous un épais manteau blanc le matin de Noël. Le Liechtenstein et sa capitale, Vaduz, ainsi que la Russie, notamment Moscou, affichent respectivement 95 % et 90 % de chances d’être enneigés.

Avec 80 % de probabilité de chutes de neige, le Bélarus (Minsk) suit de près. Viennent ensuite l’Ukraine (Kiev), l’Islande (Reykjavík), la Norvège (Oslo) et la Bulgarie (Sofia), avec environ 75 % de chances de connaître un Noël blanc.

La Lituanie (Vilnius), la Bosnie-Herzégovine (Sarajevo), la Finlande (Helsinki), l’Estonie (Tallinn), Andorre (Andorre-la-Vieille) et la Lettonie (Riga) affichent des probabilités comprises entre 60 % et 65 % de neige le 25 décembre.

En bas de l’échelle, avec une chance sur deux de chutes de neige, figurent la Moldavie (Chișinău), la Slovénie (Ljubljana), la Suisse (Berne) et le Kosovo (Pristina).

À noter qu’en France, la Haute-Savoie, et notamment la ville d’Annecy, pourrait, elle aussi, connaître un Noël blanc cette année. Affaire à suivre.