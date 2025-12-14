Voici les pays d’Europe où les pneus neige et les chaînes sont obligatoires

En France, la loi Montagne, promulguée en 1985, oblige les automobilistes à s’équiper de pneus hiver ou de chaînes, sur certaines routes, lors de l’hiver. Mais la situation diffère dans les autres pays européens.

Pour équiper les roues des voitures, durant l’hiver, chaque pays européen a la possibilité d’établir ses propres règles. Les législations peuvent varier selon le pays et les besoins sur la route.

Pas d'obligation pour les pneus hiver

Dans les pays avec des hivers chauds, qui connaissent peu voire pas du tout la neige, les pneus hiver ne sont pas obligatoires. C’est par exemple le cas à Chypre, Malte, au Portugal ou en Grèce.

En Irlande non plus il n’y a pas d’obligation, comme au Royaume-Uni, même si ce dernier recommande fortement d'en avoir en cas de basses températures ou de neige. La Belgique et la Pologne, pays pourtant très froids, sont du même avis.

Malgré ses montagnes et son hiver froid, la Suisse n’oblige pas les automobilistes à avoir des pneus hiver. Pareil pour la Hongrie, plus à l’est.

Obligation partielle

En France, en Italie et en Espagne, trois pays latins avec de hautes montagnes, les pneus neige ne sont pas exigés, mais des exceptions sont possibles. Les différentes lois ont défini des zones et des périodes où les équipements hivernaux sont obligatoires.

La majorité des pays européens ont rendu cela obligatoire quand la météo l’exige. C’est le cas par exemple, en cas de neige, de verglas ou de givre, pour l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark ou le Luxembourg, pour ne citer qu’eux.

Autre cas particulier, certains États exigent des pneus neige sur toutes les routes pendant une période donnée dans l'année. C’est le cas pour les pays baltes, la Suède ou la Croatie.

Les pneus à clou

Très performants sur les routes enneigées, les pneus à clou peuvent endommager le bitume. Ils sont donc interdits aux Pays-Bas, en Hongrie, en Pologne ou en Tchéquie.

En France, comme au Danemark ou en Suède, ils sont autorisés sur une période limitée. Dans les îles britanniques, c’est seulement en cas de neige ou de glace.

Les chaînes à neige

Même chose outre-Manche pour les chaînes ou des chaussettes à neige. L’Autriche, la Belgique et la Bulgarie font de même pour préserver l’état de leurs routes. Pour la même raison, les Pays-Bas interdisent totalement les chaînes.

Du côté de l’Hexagone, il est possible d’utiliser ces équipements à la place des pneus hiver et dans les mêmes conditions, tout comme en Italie ou au Portugal.