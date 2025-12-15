Attentat de Sydney : voici le récit de l’attaque meurtrière, minute par minute

Au lendemain de la tuerie menée à Sydney, en Australie, les autorités ont détaillé comment s'est déroulée la scène, minute par minute. 103 coups de feu ont été tirés par les deux terroristes, qui ont fait au moins 15 morts et 40 blessés.

Un récit glaçant. En Australie, un homme et son fils, Sajid et Naveed Akram, ont pris d'assaut la plage de Bondi Beach, à Sydney, faisant au moins 15 morts. Ce dimanche, les événements se sont concentrés sur une durée de moins de 10 minutes, où pas moins de 103 coups de feu ont été tirés.

17:00 : le festival juif «Chanukah» débute

Si la plage de Bondi est toujours très fréquentée, particulièrement en période estivale comme c'est le cas en Australie lors du mois de décembre, la fête juive de «Hanouka» («Chanukah» en anglais) y a pris place ce dimanche, pour une célébration. Plus de 1.000 personnes s'y étaient donnés rendez-vous.

Celle-ci figure parmi les plus importantes dates du calendrier hébreux et peut-être aussi bien célébrée à la maison, à la synagogue ou en public. Dans les villes à fortes populations juives, comme Sydney ou Melbourne, des événements sont ainsi souvent organisés.

18h45 : les premiers coups de feu sont tirés par les assaillants

Dans un premier temps, le père, Sajid Akram et son fils, Naveed Akram, se positionnent sur une passerelle, armés d'au moins un fusil à verrou. Le fils est entièrement habillé de noir, Le père porte un haut noir et un pantalon blanc. Ils surplombent la plage de Bondi et notamment le Parc Archer.

En seulement 5 minutes et 52 secondes, 103 tirs ont pu être entendus, comme l'a rapporté ABC en analysant méticuleusement l'ensemble des contenus vidéos certifiés recueillis sur place.

Dans la vidéo de 11 minutes de l'assaut, prise à seulement quelques dizaines de mètres des faits, on peut voir que dans un premier temps, les deux terroristes tirent à de nombreuses reprises depuis le pont. D'après les témoignages, ils étaient armés de plusieurs armes à feu, dont un fusil à verrou et un fusil à pompe qui pourraient être un Beretta BRX1 et Mossberg Maverick 88.

Attack on Bondi Beach in Sydney, full video. pic.twitter.com/eI1sbFOAu3 — RadioGenoa (@RadioGenoa) December 14, 2025

18h46 : l'un des assaillants est désarmé grâce à un acte héroïque

Seulement 35 secondes après avoir lancé l'attaque, le plus âgé des deux assaillants, Sajid Akram, quitte le lieu de tir surélevé des deux protagonistes de l'attaque et semble décidé à se rendre jusqu'au parc, où sont réunis le plus grand nombre de passants.

© Google Maps

Quelques instants plus tard, sur sa route, Ahmed al Ahmed, un passant héroïque, réussit à le désarmer en le ceinturant par derrière. Il réussit à mettre le terroriste en joue, sans faire feu.

L'homme, dont le courage a été salué par tout le pays océanien est un vendeur de fruit de 43 ans. Il est blessé par balle à deux reprises par le deuxième terroriste, qui tentait de couvrir son père.

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🇦🇺⚡️- Incredible footage of an Australian bystander tackling one of the shooters, disarming him, and then shooting him with his own shotgun Bondi Beach, Sydney.



Viewer discretion is STRONGLY advised. pic.twitter.com/HjPWrQPbqA — Nucleus (@nucleusnewss) December 14, 2025

18h47 : la police reçoit ses premières alertes

Deux minutes après les premières balles tirées, la police australienne reçoit ses premières alertes quant à l'attaque.

18h49 : l'assaillant retrouve son complice ainsi qu'une nouvelle arme

Epargné par Ahmed Al Ahmed, Sajid Akram retrouve son fils de 24 ans, Naveed Akram, deux minutes et 59 secondes après l'avoir laissé seul et reprend même une arme dans un sac, pour continuer à tirer en direction de la foule.

18h50 : la police réplique

Cinq minutes après le début de leur assaut, les deux hommes sont visés par des tirs de police.

18h51 : les assaillants sont neutralisés par la police

🚨⚡️ A decisive moment — Australian police take down the second gunman with three shots pic.twitter.com/6I7ezNybXZ — Mr Trader (@Sam_malik100) December 14, 2025

Quelques secondes après avoir regagné sa position initiale, le père, Sajid Akram, est abattu. A 18h51, plus de cinq minutes après le début de l'assaut, les deux terroristes sont neutralisés, Naveed Akram étant touché à son tour. Si le premier terroriste est décédé, le second est seulement blessé. Il est alors arrêté, après avoir été frappé au sol par plusieurs civils.