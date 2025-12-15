Attentat de Sydney : quel est le but de l’enquête ouverte par le parquet national antiterroriste français ?

Dans un communiqué publié ce lundi, le parquet national antiterroriste français (PNAT) a indiqué avoir procédé à l’ouverture d’une enquête après l’attentat terroriste commis à Sydney (Australie) ce dimanche 14 décembre, au cours duquel un Français a été tué et un autre a été blessé.

La France propose son expertise. Au lendemain de l’attentat terroriste de Bondi Beach à Sydney (Australie) ce dimanche 14 décembre, et au cours duquel 15 personnes ont été tuées et 42 autres ont été blessées, le parquet national antiterroriste français (PNAT) a fait savoir, ce lundi dans un communiqué, avoir procédé à l’ouverture d’une enquête de flagrance des chefs d’«assassinat en relation avec une entreprise terroriste» et «tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste».

L’ouverture de cette enquête résulte de la mort d’un Français, tué par les deux terroristes de Sydney. Une deuxième personne de nationalité française a également été blessée lors de cet attentat antisémite.

Selon le PNAT, cette enquête vise principalement à «permettre aux victimes et à leurs proches qui résideraient en France d’avoir accès aux informations relatives à l’avancement des investigations conduites par les autorités judiciaires françaises et australiennes».

De plus, elle permettra aux autorités judiciaires françaises d’apporter leur appui, leur support et/ou leur expertise technique aux autorités judiciaires australiennes. En effet, la France a fait face à plusieurs attaques terroristes depuis la vague de 2015-2016. Aujourd’hui, et même si la menace demeure élevée, le pays est tout de même devenu un expert en matière de lutte contre le terrorisme.

La France experte en matière de lutte contre le terrorisme

A titre d’exemple, en France, une enquête est ouverte par semaine pour terrorisme islamiste. Plusieurs projets d’attentats, ciblant notamment des lieux de culte israélites, ont été déjoués ces derniers mois. A travers ses multiples expériences post-attentats, la France est parvenue à renforcer considérablement son dispositif, évitant ainsi de nombreux drames.

Enfin, l’enquête de flagrance ouverte par le PNAT permettra d’assurer une prise en charge des victimes en France ainsi que celle de leurs proches «par les différents acteurs institutionnels intervenants en matière de prise en charge de victimes d’infractions terroristes, comme une association d’aide aux victimes ou le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)», a écrit le parquet national antiterroriste.

Pour rappel, les deux assaillants étaient Sajid Akram, 50 ans et abattu par les forces de l’ordre, et son fils Naveed Akram, 24 ans. Le quinquagénaire était entré grâce à un visa en Australie en 1998 et avait un permis pour le port de six armes tandis que son fils est né dans le pays. Ce dernier est d’ailleurs hospitalisé dans un état critique, selon la police de la Nouvelle-Galles-du-Sud.