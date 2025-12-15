Attentat à Sydney : ingénieur, globe-trotter... Ce que l'on sait de Dan Elkayam, mort dans l'attaque

Parmi les quinze personnes tragiquement décédées dans l’attentat à Sydney, il y a un Français : Dan Elkayam. Comme des milliers de jeunes, il s’était expatrié en Australie il y a un an.

Sur ses posts Instagram, Dan Elkayam s’affichait casquette sur la tête et t-shirt de foot fièrement porté. Ce jeune ingénieur informatique de 27 ans est la victime française de l'attaque contre des juifs perpétrée à Sydney, qui a tué aussi 15 personnes et en a blessé 42, pendant la fête juive de Hanouka célébrée sur une plage.

Le jeune homme était passionné de ballon rond, de voyages et depuis l’année dernière, il vivait en Australie. Son frère Jérémie a pris la parole ce lundi matin sur Franceinfo au nom de sa famille «dévastée», et l’a décrit comme «une personne en or».

«On est quatre frères et sur les quatre, pour moi, c'était le plus gentil de tous», a dit Jérémie Elkayam, qui n'aurait «jamais pu croire que quelque chose comme ça puisse arriver» en Australie.

Il a décrit son jeune frère comme «quelqu'un qui profitait de la vie, pas du tout matérialiste, et qui aimait voyager». Ses comptes sur les réseaux sociaux témoignent qu'il avait voyagé ces trois dernières années au Mexique, en Indonésie, en Thaïlande et en Australie, où il travaillait depuis décembre 2024 comme analyste informatique.

un acte antisémite dénoncé

Le président du Crif, Yonathan Arfi, a indiqué s'être entretenu dès dimanche soir avec ses parents pour leur exprimer, a-t-il dit, «notre solidarité et notre émotion» au nom des institutions juives de France.

Le Crif a appris avec douleur le décès de Dan Elkayam, citoyen français victime de l'attentat antisémite de Sydney.



Dan Elkayam s'ajoute à la longue des Français juifs, victimes du terrorisme antisémite et islamiste.



Le président du Crif, Yonathan Arfi, s'est entretenu avec… pic.twitter.com/dCZpJuJ5Ci — CRIF (@Le_CRIF) December 14, 2025

Dimanche en début de soirée, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot a annoncé sur X : «C'est avec une immense tristesse que nous avons appris que notre compatriote Dan Elkayam compterait parmi les victimes de l'attaque terroriste abjecte qui a frappé les familles juives rassemblées sur la plage de Bondi à Sydney, au premier jour de Hanouka.» Le ministre a évoqué «un déferlement révoltant de haine antisémite auquel nous devons faire échec».

C'est avec une immense tristesse que nous avons appris que notre compatriote Dan Elkayam compterait parmi les victimes de l'attaque terroriste abjecte qui a frappé les familles juives rassemblées sur la plage de Bondi à Sydney, au premier jour de Hanouka.



Nous pleurons avec sa… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) December 14, 2025

le bourget en deuil

Il avait grandi au Bourget, en Seine-Saint-Denis, et le maire de la ville a évoqué auprès de l'AFP l'émotion suscitée sur place par l'annonce de son décès. «Ses parents, qui vivent toujours dans une résidence au Bourget, étaient des commerçants de la ville bien connus, qui ont tenu un magasin d’ameublement», a détaillé Jean-Baptiste Borsali. L'annonce de sa mort «a créé l'émoi au sein de la ville parce que ce sont des gens très sociables, très gentils et bien connus de la population», a-t-il ajouté.

Sa passion pour le foot aurait dû l’emmener à l'été 2026 en Israël pour participer au tournoi international des Maccabiades (ou Maccabiah Games), qui réunissent tous les quatre ans des sportifs issus de la communauté juive, a indiqué au journal Le Parisien l'entraîneur de cette équipe, Pascal Elbaz.

Ce dernier a décrit le jeune homme comme «quelqu'un de discret» mais «rayonnant, extrêmement gentil» qui, sur le terrain, «donnait énormément de confiance à ses coéquipiers».

La famille de Dan Elkayam est à présent en contact avec le Quai d'Orsay pour organiser le rapatriement de sa dépouille, a précisé son frère sur Franceinfo.